Lewis Hamilton começou a temporada de 2025 realizando o sonho de pilotar pela Ferrari, usar as cores vermelhas na Fórmula 1, mas esse "sonho" vem se tornando um "pesadelo", já que o heptacampeão ainda não conquistou nenhuma vitória ou pódio com a equipe de Maranello.

Antes da corrida no Brasil, o britânico foi questionado sobre os rumores ao redor da duração de seu contato com a Ferrari. O piloto se defendeu, dizendo que o acordo é "bastante longo", dando a entender que estará usando vermelho até, pelo menos, o fim de 2027.

No entanto, o passado já provou que contratos na F1 não valem de muita coisa se uma equipe quiser se 'livrar' de um piloto. Por exemplo, há menos de um ano, a Red Bull rescindiu o contrato de Sergio Pérez depois de assinar uma extensão com o mexicano.

Esse é um cenário que Ralf Schumacher não descarta de acontecer na Ferrari, principalmente depois das últimas etapas e da equipe ter perdido a vice-liderança do campeonato de construtores com o abandono duplo.

No podcast Backstage Boxengasse, da Sky, Schumacher nos lembra de que a Ferrari tem "um jovem [Oliver] Bearman" nas mãos "que está fazendo coisas maravilhosas com a Haas. E ele custa uma fração de Lewis Hamilton".

Hamilton é muito caro e muito velho para a Ferrari?

O campeão mundial de F1 provavelmente ganha "altas somas de dois dígitos" na Scuderia, enquanto Bearman, que vem de seu próprio talento jovem, provavelmente seria significativamente mais barato. Além disso, Schumacher disse que o jovem de 20 anos poderia ser usado para "construir algo" para o futuro.

Hamilton, por outro lado, já terá 41 anos no início da temporada de 2026 da F1, o que, de acordo com o irmão de Michael Schumacher, também pode ser uma razão pela qual o britânico ainda não conseguiu comemorar nenhum grande sucesso na Ferrari.

"De alguma forma, você tem a sensação de que o filme quase se tornou um pouco rápido demais para ele".

Embora Hamilton tenha vencido a corrida sprint na China logo no início da temporada, ele ainda não subiu ao pódio em 21 tentativas. O companheiro de equipe Charles Leclerc conquistou sete pódios no mesmo período e também tem uma clara vantagem no campeonato com 214:148 pontos.

"Espero mais de um piloto de tão alto calibre", diz Schumacher sobre o campeão recordista, explicando que Hamilton "não consegue controlar o carro, comete erros, recebe penalidades, bate no carro de Carlos Sainz na curva 1 no Brasil".

A teoria de Schumacher: "Acho que ele precisa de muita energia no momento para dar uma volta rápida no carro, e isso o mantém tão ocupado que ele não tem realmente a capacidade de ir para a esquerda e para a direita". Hamilton precisa dar "mais de 100 por cento" "para ultrapassar Charles Leclerc".

Como resultado, Schumacher suspeita que Hamilton continue cometendo erros, acrescentando: "E a pergunta agora é: ele consegue fazer isso? Será que é só o carro?" Porque o próprio Hamilton também pode ser o problema, "porque ele simplesmente já passou do seu auge".

Não precisa ser assim, "mas é quase como se fosse", diz Schumacher, que explica: "Se eu fosse um empresário agora, também diria: '[Hamilton] não está funcionando, prefiro seguir em frente e desenvolver um homem jovem e talentoso como Bearman'".

Portanto, ele poderia imaginar a Ferrari pagando uma multa a Hamilton e colocando Oliver Bearman no carro no futuro. Essa também não seria a primeira vez que a Scuderia faria isso. Em 2009, por exemplo, a Ferrari pagou a Kimi Räikkönen um grande acordo para abrir caminho para Fernando Alonso em 2010.

O finlandês passou então dois anos no banco de reservas antes de retornar ao grid com a Lotus em 2012. No caso de Hamilton, o fim de contrato poderia significar sua aposentadoria.

