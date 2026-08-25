F1 | Schumacher, Hamilton, Verstappen... Alonso elege o melhor deles e o compara a si mesmo

Fernando Alonso compartilhou a pista com Michael Schumacher. Pela Renault, disputou dois Mundiais contra ele quando a Ferrari parecia quase intocável. Foi companheiro —e rival— de Lewis Hamilton. Batalhou durante anos com Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Jenson Button ou muitos dos grandes nomes que marcaram as últimas duas décadas da Fórmula 1.

Por isso, quando o asturiano aponta alguém como o melhor rival que já enfrentou, ele tem certa propriedade para falar. E o escolhido é Max Verstappen.

Alonso voltou a mostrar a enorme admiração que sente pelo tetracampeão do mundo durante uma entrevista à televisão holandesa Viaplay, na qual praticamente não apontou nenhuma falha na pilotagem do astro da Red Bull.

"É o melhor rival que enfrentei em pista, principalmente porque simplesmente não tem pontos fracos", garantiu Alonso.

Mas, tratando-se de Fernando, até um dos maiores elogios que já dedicou a outro piloto tivesse de terminar com uma pequena brincadeira.

"É um 9,9. Só temos de encontrar essa última décima. Tenho a certeza de que tem alguma fraqueza", afirmou o bicampeão mundial da F1.

Quando lhe perguntaram então por que não merecia diretamente um 10, Alonso tinha a resposta pronta: "O 10 só o dou a mim mesmo".

Para além da brincadeira, a avaliação dele tem peso. Alonso estreou na F1 em 2001 e a sua trajetória atravessa várias gerações da competição.

Para Fernando, o Max de agora também não é exatamente o mesmo chegou à categoria sendo praticamente um adolescente.

"Nos seus primeiros anos Max ainda tinha muita 'energia'. Cometia alguns pequenos erros, como entrar rápido demais no pitlane. São coisas que acontecem quando se tem 17, 18 ou 19 anos", ponderou o veterano.

"Mas, depois do seu segundo ou terceiro ano, sem mais erros, sem mais falhas. Simplesmente rende, rende e rende".

"É excepcional e acho que elevou o nível para todos nós", explicou o espanhol. "Se queres ganhar do Max, simplesmente tens de se tornar um piloto melhor".

Admiração que vai além da F1

Não é a primeira vez que Alonso coloca Verstappen num patamar especial. Entre ambos existe há anos uma relação de respeito mútuo que também tem bastante a ver com algo que compartilham fora dos GPs de F1: os dois são pilotos para quem a competição parece importar mais do que a própria categoria máxima do automobilismo.

Verstappen tem levado cada vez mais longe a sua atividade fora da F1, enquanto Alonso venceu as 24 Horas de Le Mans em 2018 e 2019 e continua a olhar para outros desafios. De fato, ainda este ano o asturiano voltou a abrir a porta para voltar a Le Mans e admitiu que fazê-lo ao lado de Max seria um incentivo especial. Ambos trocam, há anos, publicamente, sugestões de que podem correr na prova de La Sarthe juntos.

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