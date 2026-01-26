Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Schumacher não está preso à cama, diz tabloide inglês

Heptacampeão sofreu acidente de esqui no fim de 2013 e, desde então, estado de saúde é sigiloso

Redação Motorsport.com
Editado:
Desde o acidente de esqui em dezembro de 2013, o estado de saúde de Michael Schumacher tem sido mantido em sigilo por familiares e amigos. Agora, uma nova reportagem do jornal britânico Daily Mail traz atualizações sobre o heptacampeão de Fórmula 1.

De acordo com o jornalista Jonathan McEvoy, que percorreu os arredores da casa de veraneio do piloto alemão em Maiorca, na Espanha, e conversou com fontes próximas ao piloto, Schumacher não está preso à cama. 

McEvoy conta que, por meio de cadeira de rodas, Schumacher está sendo conduzido pela propriedade por enfermeiros e terapeutas. Ainda segundo uma das fontes, "você não pode ter certeza se ele [Schumacher] entende tudo, porque ele não pode falar com ninguém. O sentimento é de que ele entende algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas provavelmente não todas". 

Em setembro de 2024, a filha de Michael, Gina-Maria, se casou com Iain Bethke na mesma casa 'visitada' por McEvoy em Maiorca. Na época, surgiram rumores de que o heptacampeão teria ido ao casamento, porém, segundo o jornalista, esse não foi o caso. 

No começo do ano passado, três homens, incluindo o ex-segurança do heptacampeão, foram condenados pela justiça alemã por tentarem extorquir a família Schumacher. Eles ameaçaram divulgar arquivos pessoais, como fotos, vídeos e prontuários médicos, na dark web em troca de 14 milhões de euros ( aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual). 

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Artigo anterior F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia
Próximo artigo F1: Leclerc dá primeiro veredito sobre SF-26 após shakedown em Fiorano

