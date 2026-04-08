F1: “Se ele quiser sair, que saia”, dispara Schumacher sobre futuro de Verstappen

Enquanto o futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 continua sendo discutido, Ralf Schumacher apresentou uma visão clara sobre o assunto. O alemão afirmou que o campeonato não seria prejudicado caso o holandês deixasse o esporte.

O tetracampeão tem mencionado com frequência nos últimos tempos que pensa na vida após a F1, apesar de seu contrato ainda estar em vigor. O fraco início da Red Bull na temporada de 2026 e a insatisfação com as novas regras técnicas reforçaram ainda mais esses pensamentos do piloto.

Schumacher, por sua vez, encara a situação com mais serenidade. Embora tenha destacado que gosta muito de Verstappen, ele ressaltou que o ciclo de talentos na F1 é contínuo, chamando a atenção para a ascensão dos jovens pilotos, com destaque especial para o potencial de Isack Hadjar.

Falando à Sky Alemanha, Schumacher afirmou que Verstappen, como líder da equipe, deveria se concentrar mais nas dificuldades atuais. A Red Bull, que ficou para trás em termos de desempenho na era das novas regras, encontra-se atualmente longe do grupo da frente.

Max Verstappen, Red Bull Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

Schumacher disse: “Ficarei triste se Max sair porque gosto muito dele, mas se ele quiser sair, que saia. Alguém virá em seu lugar. Nomes como Hadjar mostram que estão em um nível muito alto. Mesmo que ainda não estejam no ritmo de corrida, podemos ver isso claramente nas classificações. Se Verstappen quiser se aposentar, deve tomar a decisão que o deixará mais feliz".

Por outro lado, Schumacher afirmou compreender a situação em que o holandês se encontra. Ele destacou que o calendário intenso e o ritmo de viagens representam um fardo considerável para os pilotos, e até mesmo as rotinas simples da vida cotidiana se tornaram um luxo para eles.

“Sei disso por minha própria carreira. Depois de viajar constantemente durante anos, chega um ponto em que você começa a pensar: ‘Não seria melhor passar tempo com minha família?’", relembrou.

O alemão acrescentou que a Red Bull não deve entrar em pânico caso Verstappen decida se aposentar, lembrando que o sucesso na F1 depende em grande parte do carro.

“Se ele não quiser continuar, isso é totalmente normal. A equipe encontrará outro piloto para substituí-lo. Talvez não seja do mesmo nível, mas o leque de talentos é muito amplo e a história nos mostrou que, se houver um carro competitivo, a maioria dos pilotos pode vencer", concluiu.

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