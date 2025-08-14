Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

Piloto alemão opinou sobre cenário na Aston Martin e afirmou que mudanças devem ser feitas antes da virada do ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Lawrence Stroll, Owner of Aston Martin F1 Team on the grid

Lance Stroll, da Aston Martin, está passando por um momento difícil na Fórmula 1, ilustrado pelo fato de não ter conseguido superar o companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, em nenhuma das últimas 27 classificações. 

Leia também:

De acordo com Ralf Schumacher, esse número, por si só, é motivo suficiente para que a equipe britânica faça mudanças radicais se quiser ter alguma ambição real de se tornar campeã mundial após as mudanças nas regras de 2026.

"Se Lawrence Stroll está falando sério sobre se tornar campeão mundial, ele deveria demitir seu filho", disse o ex-F1 em entrevista ao Bild. 

Curiosamente, o piloto canadense está atualmente empatado no campeonato com Alonso, com 26 pontos, mas Schumacher diz que isso não muda a situação. Ele acredita que o proprietário da Aston Martin precisa tomar uma decisão, por mais difícil que seja, agora, antes de 2026.

"O pai precisa decidir o que é mais importante: suas emoções ou o sucesso. Se ele estiver realmente falando sério, terá que reformular completamente a linha de corrida para 2026", disse o alemão. "Acho que ele [Lawrence Stroll] sabe o que fazer, mas é uma decisão muito difícil para ele". 

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 Lance Stroll Aston Martin Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

NASCAR Cup
Richmond
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site
F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"

F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"
Lance Stroll
Mais de
Lance Stroll
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023

F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023

Fórmula 1
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?

F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?
F1: Como Aston Martin passou da última para a terceira fila do grid em uma semana

F1: Como Aston Martin passou da última para a terceira fila do grid em uma semana

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Como Aston Martin passou da última para a terceira fila do grid em uma semana
Aston Martin Racing
Mais de
Aston Martin Racing
F1: Ex-chefe técnico da Ferrari recebe 'ok' para iniciar trabalhos na Aston Martin

F1: Ex-chefe técnico da Ferrari recebe 'ok' para iniciar trabalhos na Aston Martin

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Ex-chefe técnico da Ferrari recebe 'ok' para iniciar trabalhos na Aston Martin
F1: Alonso 'abre o jogo' sobre lesão nas costas que o fez perder TL1 do GP da Hungria

F1: Alonso 'abre o jogo' sobre lesão nas costas que o fez perder TL1 do GP da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Alonso 'abre o jogo' sobre lesão nas costas que o fez perder TL1 do GP da Hungria
F1: Chefe da Aston Martin explica lesão de Alonso e fala sobre chances de Drugovich correr no GP da Hungria

F1: Chefe da Aston Martin explica lesão de Alonso e fala sobre chances de Drugovich correr no GP da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Chefe da Aston Martin explica lesão de Alonso e fala sobre chances de Drugovich correr no GP da Hungria

Últimas notícias

Ex-F1, Sargeant retorna a IMSA e disputa duas etapas no fim da temporada

Ex-F1, Sargeant retorna a IMSA e disputa duas etapas no fim da temporada

IMSA IMSA
Ex-F1, Sargeant retorna a IMSA e disputa duas etapas no fim da temporada
F1 - Russell traça paralelo com Schumacher e confessa: 'Achei que já teria brigado pelo campeonato'

F1 - Russell traça paralelo com Schumacher e confessa: 'Achei que já teria brigado pelo campeonato'

F1 Fórmula 1
F1 - Russell traça paralelo com Schumacher e confessa: 'Achei que já teria brigado pelo campeonato'
NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond

NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond

NAS NASCAR Cup
Richmond
NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond
MotoGP - Após pausa de verão, Mir retorna esperançoso: "Há potencial para boas corridas"

MotoGP - Após pausa de verão, Mir retorna esperançoso: "Há potencial para boas corridas"

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Após pausa de verão, Mir retorna esperançoso: "Há potencial para boas corridas"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros