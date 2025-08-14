Lance Stroll, da Aston Martin, está passando por um momento difícil na Fórmula 1, ilustrado pelo fato de não ter conseguido superar o companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, em nenhuma das últimas 27 classificações.

De acordo com Ralf Schumacher, esse número, por si só, é motivo suficiente para que a equipe britânica faça mudanças radicais se quiser ter alguma ambição real de se tornar campeã mundial após as mudanças nas regras de 2026.

"Se Lawrence Stroll está falando sério sobre se tornar campeão mundial, ele deveria demitir seu filho", disse o ex-F1 em entrevista ao Bild.

Curiosamente, o piloto canadense está atualmente empatado no campeonato com Alonso, com 26 pontos, mas Schumacher diz que isso não muda a situação. Ele acredita que o proprietário da Aston Martin precisa tomar uma decisão, por mais difícil que seja, agora, antes de 2026.

"O pai precisa decidir o que é mais importante: suas emoções ou o sucesso. Se ele estiver realmente falando sério, terá que reformular completamente a linha de corrida para 2026", disse o alemão. "Acho que ele [Lawrence Stroll] sabe o que fazer, mas é uma decisão muito difícil para ele".

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!