F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher
Piloto alemão opinou sobre cenário na Aston Martin e afirmou que mudanças devem ser feitas antes da virada do ano
Lance Stroll, da Aston Martin, está passando por um momento difícil na Fórmula 1, ilustrado pelo fato de não ter conseguido superar o companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, em nenhuma das últimas 27 classificações.
De acordo com Ralf Schumacher, esse número, por si só, é motivo suficiente para que a equipe britânica faça mudanças radicais se quiser ter alguma ambição real de se tornar campeã mundial após as mudanças nas regras de 2026.
"Se Lawrence Stroll está falando sério sobre se tornar campeão mundial, ele deveria demitir seu filho", disse o ex-F1 em entrevista ao Bild.
Curiosamente, o piloto canadense está atualmente empatado no campeonato com Alonso, com 26 pontos, mas Schumacher diz que isso não muda a situação. Ele acredita que o proprietário da Aston Martin precisa tomar uma decisão, por mais difícil que seja, agora, antes de 2026.
"O pai precisa decidir o que é mais importante: suas emoções ou o sucesso. Se ele estiver realmente falando sério, terá que reformular completamente a linha de corrida para 2026", disse o alemão. "Acho que ele [Lawrence Stroll] sabe o que fazer, mas é uma decisão muito difícil para ele".
POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?
Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?
F1: Como Aston Martin passou da última para a terceira fila do grid em uma semana
F1: Ex-chefe técnico da Ferrari recebe 'ok' para iniciar trabalhos na Aston Martin
F1: Alonso 'abre o jogo' sobre lesão nas costas que o fez perder TL1 do GP da Hungria
F1: Chefe da Aston Martin explica lesão de Alonso e fala sobre chances de Drugovich correr no GP da Hungria
Últimas notícias
Ex-F1, Sargeant retorna a IMSA e disputa duas etapas no fim da temporada
F1 - Russell traça paralelo com Schumacher e confessa: 'Achei que já teria brigado pelo campeonato'
NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond
MotoGP - Após pausa de verão, Mir retorna esperançoso: "Há potencial para boas corridas"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários