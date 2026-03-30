F1: "Se tudo se resume a segurança, é fácil resolver as coisas", avalia Verstappen ao ressaltar necessidade de mudança

Após três etapas da temporada de 2026 da Fórmula 1, Max Verstappen ocupa apenas a nona posição na classificação, com 12 pontos conquistados. O RB22 enfrenta dificuldades para se manter competitivo e o tetracampeão está mais desiludido do que nunca com os novos carros da categoria.

O GP do Japão agravou o estado de espírito abatido de Verstappen. A pista de Suzuka, que ele adora, não proporcionou a mesma experiência de pilotagem de antigamente devido aos novos requisitos de gerenciamento de energia. Além disso, o holandês foi eliminado no Q2 e não conseguiu ultrapassar Pierre Gasly, da Alpine, pela sétima posição no domingo – o que ele atribui aos novos motores.

O principal acontecimento da corrida de Suzuka, no entanto, foi certamente o acidente de 50G de Oliver Bearman, com o piloto da Haas perdendo o controle após colidir com a Alpine de Franco Colapinto, 45 km/h mais lento que o britânico. Verstappen insinua, de forma um tanto sarcástica, que a “segurança” possa estar sendo usada pela FIA como razão para aprovar algumas mudanças em meio às críticas às novas regras – num contexto em que ele claramente está reconsiderando seu futuro na F1 dependendo de possíveis ajustes no regulamento.

Na área de imprensa escrita pós-corrida, o tetracampeão destacou que a liberação de energia não tem sido o maior problema de seu carro, além de dar detalhes sobre a experiência em Suzuka com o novo regulamento.

Pergunta: Você teve uma visão muito boa da traseira do Alpine naquela corrida. Quão preso você se sente em uma corrida como essa?

Max Verstappen: Quer dizer, eu também tive uma boa visão na China, acho que estava atrás dele. Sim, acho que éramos um pouquinho mais rápidos por volta, mas simplesmente não dá para ultrapassar – bem, dá para ultrapassar, mas aí você fica sem bateria na reta seguinte. Então, tentei uma vez só para dar uma olhada, ultrapassei ele na chicane final, mas aí você fica sem bateria na reta seguinte. Então pensei: ‘Até mais! Vou tentar de novo daqui a algumas voltas!’”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motorsport: Considerando que você ficou preso por tanto tempo, há algo a aprender talvez em termos de liberação [de energia], o que eles fazem com o motor da Mercedes?

Acho que nossa liberação foi boa. Para ser sincero, esse também não é o nosso maior problema. Na verdade, do lado do motor, sim, em termos de correlação e algumas coisas, como calibração, podemos melhorar. Mas, em termos de potência pura, com certeza não é o nosso ponto fraco. Não somos como a Mercedes, eles são superfortes, mas definitivamente temos muito mais trabalho a fazer no carro.

Lando Norris disse que, quando você está no Modo de Ultrapassagem atrás de outro carro, para ele isso basicamente é acionado automaticamente na reta de trás em direção à curva 130R. Então você basicamente tem que tirar o pé do acelerador porque não quer usar a bateria ali, pois assim você não teria nada para a chicane. É assim mesmo? É totalmente automático?

Bem, sim, usamos um pouco mais, é claro, quando você está a menos de um segundo. E especialmente em uma pista como esta, onde a energia é bastante limitada, a gestão de energia que você pode usar em uma volta, em geral, você precisa ter muito cuidado com a forma como usa a bateria.

É um pouco complicado. O problema é que, claro, você tem uma longa reta, depois apenas uma pequena chicane e, em seguida, outra longa reta. Então, se você usar a energia em uma reta, não terá nada na outra. Enquanto em algumas outras pistas, se você tem uma longa reta, depois talvez algumas curvas e tempo para recarregar, aqui você não tem. Isso ocorre basicamente em muitos pontos onde você quer fazer uma ultrapassagem: há apenas uma curva para recarregar e depois uma longa reta novamente. Isso torna basicamente impossível usar a bateria, porque é completamente ineficiente fazer isso.

Motorsport: Não sei se você já viu o incidente com o Ollie Bearman.

Não, não vi.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Foto: Mark Thompson / Getty Images

Motorsport: Houve uma enorme diferença de velocidade quando ele se aproximou de Franco Colapinto.

Sim, é o que acontece nessas situações. Quero dizer, um piloto fica basicamente parado, sem potência, e o outro usa o "modo cogumelo” [referência à Mario Kart, quando o jogador ganha potência], e a diferença pode chegar a 50 km/h, 60 km/h. É realmente muito grande.

Você passou por algum susto hoje?

Não, acho que não. Quer dizer, tive alguns momentos, mas depois acelerei com muita força e, por sorte, já estava comprometido para um lado.

Você tem que repensar a forma como está correndo? Porque quando o Franco estava na frente do Ollie, ele basicamente abriu na curva 200R antes da Spoon, mais ou menos como você teria feito há um mês, só para cobrir a entrada.

E então, de repente, ele perdeu potência.

Mas o Bearman está muito mais rápido. É como se fosse o equivalente a se mexer na zona de frenagem, mas não é isso que você está fazendo.

Sim, pode ser muito perigoso. Parece uma manobra durante a frenagem ou uma manobra em geral, mas também acontece quando você tem aquela desaceleração rápida. Você pode sofrer um grande acidente.

Motorsport: Mas o consenso, pelo menos entre as equipes e a FIA, é "bem, precisamos consertar a classificação, mas a corrida não está tão ruim”. Qual é a sua opinião sobre isso?

Bem, para mim é tudo a mesma coisa. É claro que, na classificação, você não quer ter esse tipo de desaceleração. E há muitas outras regras, não se trata apenas de levantar o pé, mas também de muitas outras regras em que você não pode acelerar a fundo, ou precisa desacelerar, ou não pode chegar perto do fundo do acelerador e então tirar o pé.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Quero dizer, é tudo tão confuso e não é assim que deveria ser. É tudo super delicado. Na classificação, para ir mais rápido, você basicamente precisa ir mais devagar. Tipo, menos aceleração e tudo mais. Simplesmente não é assim que deveria ser.

Você nunca acelera a fundo na curva 130R?

Não, você vai a todo o gás, mas a bateria simplesmente corta, então você acaba diminuindo a velocidade.

Você nunca vai a todo o gás?

Sim, eu vou a todo o gás. Mas aí você desliga a bateria. [silêncio] É como o seu humor!

Não é 'muito Suzuka'. Não é Suzuka.

Bem, eu ainda gosto de Suzuka. Continua sendo uma pista linda. É uma pena que agora não seja tão agradável de pilotar, pois continua sendo uma pista fantástica.

Os Esses ainda são os mesmos?

Basicamente, você não usa a bateria. Então você fica assim [efeito sonoro].

Motorsport: Mas, considerando o que vimos hoje, foi uma grande preocupação de segurança. Você acha que é possível resolver isso em um prazo relativamente curto para Miami?

Bem, se tudo se resume a “segurança”, é fácil resolver as coisas. Você pode usar “segurança” para muitas coisas. Então, talvez devêssemos usar a palavra “segurança” para isso. Para finalmente fazer algumas mudanças.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O que você espera do próximo mês [durante o intervalo de cinco semanas em abril]? O que vai fazer?

Vamos ver daqui a um mês. Temos muito trabalho pela frente.

Como está sendo a sua preparação para as 24 Horas de Nürburgring?

Quero dizer, estou constantemente em discussões. Ainda tenho muitas ideias que quero experimentar. No fim das contas, é claro, o importante é garantir que todos os quatro pilotos tenham uma boa experiência e uma boa sensação com o carro. E garantir que ele funcione bem, certo? Que seja confiável, todas as peças, e que estejamos bem preparados para isso. Ainda preciso pilotar um pouco na chuva, espero, e no escuro também. Então, espero conseguir fazer isso antes das 24 horas.

É difícil manter a motivação neste carro?

É uma pergunta válida. Todos os dias, ao acordar, eu me convenço novamente. E eu tento.

Você parece o motor.

É! Você começa bem de manhã, e depois…

Motorsport: Então você precisa de um café para voltar a funcionar.

Red Bull. O Red Bull me mantém em movimento.

Como você vai passar o seu tempo?

Espero dedicar a maior parte do tempo à família. Depois, espero poder correr um pouco mais na Nordschleife. Além disso, estou sempre em contato com a equipe de qualquer maneira.

Motorsport: O objetivo principal agora é primeiro entender o que aconteceu neste fim de semana? Porque, claro, você tem o intervalo para consertar as coisas. Mas o primeiro passo provavelmente é entender.

Entender o novo pacote, porque não tenho tanta certeza de que funcionou muito bem aqui. Tive muitos problemas de estabilidade. E então, claro, a partir daí, trabalhar. Apenas conseguir um equilíbrio um pouco mais estável, entender também o motor e a liberação de energia um pouco melhor. Apenas ser um pouco mais sólido em todos os aspectos, eu diria.

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