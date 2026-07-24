F1: "Se você não se adapta, então não está em um nível bom o suficiente", dispara Norris

Não é nenhum segredo que a Fórmula 1 passou por uma das maiores mudanças de regulamento em 2026 e os pilotos estão sendo bastante vocais sobre as mudanças no estilo de pilotagem e como muitas ações acabam sendo pouco instintivas para eles. A nova dependência das baterias causou uma verdadeira dor de cabeça e trouxe a necessidade de mudanças na forma de abordar as curvas mais rápidas.

George Russell é um dos competidores que mais têm enfrentado dificuldades para se adaptar ao W17, enquanto Andrea Kimi Antonelli parece estar seguindo um rumo mais natural com o carro.

É nesse cenário que Lando Norris urge ao rival que entenda a necessidade de pensar 'fora da caixa'.

"Tive que mudar meu estilo de pilotagem todos os anos da minha vida", disse Norris na Hungria. "Acho que, para ele [Russell], isso funcionou por 20 anos; para mim, não funcionou. Meu estilo de pilotagem funcionou em 2018, quando fiz minha temporada de testes. Provavelmente foi só isso. Desde então, tive que mudar".

"Acho que quanto mais experiência você tem na F1, mais preparado você deve estar. Se você não está pronto para se adaptar a um carro diferente, então não está em um nível bom o suficiente. É o nosso trabalho, é para isso que recebemos milhões. É [para] pilotar qualquer carro que te derem, seja ele bom, ruim, fácil ou difícil. Você tem que fazer isso".

Norris teve dificuldades, especialmente na primeira parte da temporada de 2025, para extrair o máximo de sua McLaren no limite durante as classificações, antes de encontrar soluções técnicas e de estilo de pilotagem que o ajudaram a voltar à disputa pelo título. Esse processo de adaptação constante ainda não terminou com o carro de 2026.

George Russell, da Mercedes, está tendo que se esforçar ao máximo para dominar o Mercedes de 2026 e tentar igualar Kimi Antonelli. Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Em cada corrida que disputo no momento, sinto que preciso esquecer completamente o último fim de semana e aprender a pilotar um carro novo, porque é assim que funciona para nós", explicou.

"Cada piloto é diferente. Mas, para mim, toda a minha carreira na F1 tem girado em torno de como posso mudar meu estilo de pilotagem a cada temporada".

As polêmicas regras de distribuição de energia são tão complexas que as unidades de potência dependem de software de aprendizado de máquina para controlá-las. Isso deixou os pilotos insatisfeitos, pois as unidades de potência são tão sensíveis aos comandos que um carro pode facilmente perder vários décimos na reta devido a um leve desvio na curva anterior.

Como destacou Oscar Piastri, em Spa, às vezes parece que os resultados da classificação estão sendo decididos por "computadores que se comportam bem ou mal".

Embora tenha se tornado mais difícil para o público em geral avaliar o desempenho do piloto e isolá-lo da unidade de potência, e Norris compartilhe da frustração geral com o quão aleatório o comportamento da unidade de potência parece, ele discordou da opinião de Max Verstappen de que um piloto não consegue mais fazer tanta diferença.

"Você certamente pode [fazer a diferença]. Obviamente, algumas curvas ficam um pouco mais neutralizadas. Talvez o desempenho fique mais restrito, mas se você for um piloto melhor, a maioria das curvas ainda são oportunidades para tentar ganhar vantagem sobre todos. Você ainda vai estar na frente".

Embora algumas curvas mais rápidas agora sejam usadas para recarregar energia, Norris sente que os níveis reduzidos de downforce dos carros de 2026 estão transformando as curvas de velocidade média em um desafio muito maior.

"Em pistas muito rápidas, como Silverstone e Spa, há menos curvas onde você pode ganhar tempo de volta. Mas em uma pista como esta, não acho que isso seja verdade de forma alguma".

"Algumas das curvas deste fim de semana serão mais importantes do que nunca, porque a velocidade máxima nas Curvas 11 e 4 é maior do que na temporada passada, com menos aderência. Na verdade, é quase o oposto. É uma chance de você fazer mais a diferença como um bom piloto".

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