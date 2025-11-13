F1: Sede da Alpine é invadida durante feriado na França
Polícia já está investigando o que aconteceu enquanto o prédio estava fechado
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
As sedes das equipes de Fórmula 1 precisam ser locais seguros, isso porque é onde ficam escondidos todos os segredos, sejam eles bons ou ruins. Portanto, uma invasão pode acarretar vazamento de dados importantíssimo e é exatamente a situação que a Alpine enfrenta, segundo informações do jornal francês Le Parisien.
A notícia é de que a sede da equipe em Viry-Chatillon foi invadida no feriado do dia 11 de novembro na França - data em que o país homenageia os soldados e vítimas da Primeira Guerra Mundial. Uma fonte policial disse que, por volta das 22h, uma janela no hall de entrada foi quebrada por dois indivíduos, que tiveram acesso ao prédio.
Os invasores teriam subido diretamente para os escritórios executivos e da administração. As informações dão conta de que nada teria sido levado, mas uma investigação segue em curso pela Procuradoria de Evry. Nenhuma prisão foi feita até o momento.
Os relatos ainda revelam que várias portas foram arrombadas e as instalações foram visitadas e revisitadas algumas vezes e os invasores pareciam conhecer bem as dependências.
