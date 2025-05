O novo chefe de equipe da Sauber na Fórmula 1 , Jonathan Wheatley, parece ter levado alguns dos segredos da Red Bull para seu novo time e os efeitos já estão sendo sentidos pelos pilotos. Tanto Gabriel Bortoleto quanto Nico Hulkenberg acreditam que a Sauber está "progredindo" agora que o ex-diretor desportivo da Red Bull está no comando.

Wheatley juntou-se à Sauber como chefe de equipe no mês passado, o que significa que ele liderará a equipe ao lado de Mattia Binotto, chefe do projeto da Audi. Juntos, a dupla supervisionará a transição para se tornar a equipe de fábrica da marca alemã em 2026.

Mas antes que a mudança de nome aconteça, Wheatley já está trabalhando para mudar a equipe, já que a Sauber está na lanterna do campeonato, assim como no ano passado.

"Obviamente, ainda é muito cedo, mas acho que os primeiros efeitos disso estão definitivamente acontecendo, e as pessoas também reconhecem e veem isso", disse Hulkenberg antes do GP da Emilia Romagna neste fim de semana. "Acho que na fábrica todos estão felizes e ouvindo o que ele tem a dizer. Alguém que vem com tanta riqueza e conhecimento de como uma das equipes mais bem-sucedidas opera é definitivamente muito poderoso e valioso."

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

A mudança mais imediata que a equipe viu foi em seus pitstops. Sob o comando de Wheatley, a Red Bull sempre conseguiu algumas das paradas mais rápidas do grid da F1 e agora essa honra está indo para a Sauber. Em Miami, a equipe obteve a parada mais rápida ao fazer a manutenção do carro de Bortoleto em 2,24 segundos na 19ª volta.

"Acredito que estamos construindo isso e Jonathan e Mattia estão fazendo um trabalho muito bom juntos", disse Bortoleto. "Com certeza o pitstop agora é algo que pode ser melhorado, já que foi o mais rápido no último fim de semana. A equipe está de parabéns por isso e estamos fazendo mais progressos que talvez as pessoas ainda não vejam, mas nós, dentro da equipe, podemos ver claramente."

É claro que pitstops rápidos são apenas um fator de um fim de semana de F1 bem-sucedido e a Sauber ainda precisa encontrar ritmo para melhorar seus resultados de classificação e corrida.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

Além disso, Bortoleto não acredita que Wheatley seja uma mágico que mudará a sorte da Sauber da noite para o dia. Em vez disso, ele diz que a transformação levará tempo, como acontece com tudo na F1.

"Com certeza acho que estamos progredindo", acrescentou o brasileiro. "Não significa que, pelo fato de você ter alguém novo, isso vai aparecer em um mês. É um processo, leva tempo. Como tudo na vida, como todas as outras equipes, se você vir todas as equipes que foram campeãs mundiais no passado - apenas a Brawn entrou na F1 e venceu logo de cara [em 2009]. Todas as outras levaram algum tempo."

Como tal, a equipe está ciente de seus limites e Hulkenberg acrescentou que a Sauber sabe que ainda tem trabalho a fazer e está "pressionando e trabalhando para ultrapassar nossos limites".

