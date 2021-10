Lewis Hamilton não conseguiu superar Max Verstappen na classificação para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e teve que se contentar com o segundo lugar, atrás de seu principal rival pelo título. O britânico ainda teve que se preocupar com Sergio Pérez, que ficou a 15 milésimos dele, em uma sessão onde a Mercedes decaiu, segundo o heptacampeão.

A equipe alemã começou os trabalhos do fim de semana com um desempenho que parecia ser dominante ao marcar a dobradinha no TL1, mas isso não se repetiu nos treinos seguintes e a Red Bull recuperou terreno, tanto que liderou o Q2 da qualificação antes de cravar a pole position.

"Dei tudo hoje, foi um pouco difícil durante a qualificação", comentou Hamilton nas entrevistas pós-corrida. "Acho que a partir Q1 nós perdemos um pouco de ritmo. Esses caras [Red Bull] foram incrivelmente rápidos, então fiquei feliz com minha última volta."

"Claro que sempre há áreas que podemos melhorar, mas acho que era praticamente tudo o que tínhamos. Vamos trabalhar o máximo que pudermos. É uma boa posição para amanhã, então espero que seja uma boa disputa na Curva 1. A ideia é vencer a prova e dar a esses caras a melhor corrida que já viram."

Hamilton dividirá a primeira fila com Verstappen, com Pérez logo atrás deles. O outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, paga punição de grid por trocar seu motor de combustão interna e largará da nona colocação.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN TIRA POLE DE HAMILTON E LARGA EM PRIMEIRO NOS ESTADOS UNIDOS; assista debate | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #140 – Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: