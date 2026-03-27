F1: Seis pilotos estão sob investigação após TL1 do GP do Japão; confira
Comissários convocaram diferentes nomes para prestar explicações
Alexander Albon, Williams
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 deu início as atividades de pista do GP do Japão na madrugada desta quinta para sexta-feira (27) com o primeiro treino livre e seis pilotos são alvo de investigação, por motivos diversos.
A sessão foi relativamente tranquila, sem grandes acidentes e sem bandeiras amarelas. No entanto, alguns pilotos 'se encontraram' na pista, protagonizando lances que a Federação reconheceu como passíveis de investigação.
Os primeiros a serem convocados para prestar explicações foram Alex Albon e Sergio Pérez. Os dois se tocaram a sete minutos para o fim da sessão e precisaram voltar aos boxes, com o mexicano admitindo pelo rádio 'não ter visto uma Williams se aproximando'.
Carlos Sainz e Liam Lawson também precisarão se explicar aos comissários. O espanhol atrapalhou o neozelandês da Racing Bulls na saída do hairpin na metade da sessão.
Por fim, Lewis Hamilton e Max Verstappen também foram chamados. O lance envolvendo os dois não foi mostrado durante a transmissão, com o heptacampeão sendo 'notado' primeiro por causa de um incidente na curva 15, a famosa 130R. Mais tarde, a FIA confirmou a investigação por 'direção desnecessariamente lenta, errática ou possivelmente perigosa', de acordo com o portal RacingNews365.
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