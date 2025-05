Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, fez uma avaliação do desempenho da sexta-feira (30) de treinos livres do GP da Espanha de Fórmula 1, em que terminou em 16º no TL1 e 17º no TL2. Ele também revelou que correu com o carro C45 desatualizado, ao contrário do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que teve as modificações aplicadas em seu monoposto.

Bortoleto começa: "No geral, foi uma sexta-feira simples: fizemos o programa completo sem nenhum problema, o que é sempre uma maneira positiva de começar o fim de semana. Ainda não coloquei as peças novas no carro; estou usando o mesmo pacote que usamos nas corridas anteriores, enquanto Nico [Hulkenberg] testou as especificações atualizadas".

"Pelo que vimos até agora, as atualizações parecem promissoras, o que é definitivamente encorajador para o resto do fim de semana. Como sempre, o campo está incrivelmente próximo: esperamos que as novas peças e uma volta limpa e forte nos ajudem a liberar um pouco mais de desempenho e nos coloquem na briga", concluiu o piloto brasileiro.

