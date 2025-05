A Ferrari está olhando para além de Ímola, onde não irá trazer um novo grande pacote, como a Red Bull e a Mercedes terão, porque a Scuderia lançou um plano de reformulação 'definitivo' que deve levar a SF-25 a ser competitiva na segunda metade da temporada 2025 da Fórmula 1, a partir da corrida na Espanha.

O objetivo da marca de Maranello com as mudanças não é lutar pelo campeonato, mas para restaurar os estímulos positivos para a equipe, que já está muito ocupada projetando o 678, o monoposto do novo regulamento de 2026.

No GP da Emilia Romagna, veremos alguns ajustes aerodinâmicos, enquanto aguardam a estreia da nova asa dianteira na Espanha, que estará alinhada com as novas e mais rigorosas verificações sobre a deflexão dos elementos.

Os engenheiros da Ferrari estão convencidos de que o SF-25 perderá menos desempenho do que a McLaren e a Mercedes, mas a mudança mais aguardada diz respeito à suspensão traseira para permitir uma configuração mecânica mais extrema, como diminuir a distância do solo da extremidade traseira em busca da downforce que está faltando.

A caixa de câmbio da Ferrari SF-25 não será refeita Foto de: Giorgio Piola

O layout não mudará: era pull-rod e continua sendo pull-rod. As restrições de custo impõem apenas intervenções específicas, já que a maior parte do orçamento é destinada ao carro de 2026 e a disponibilidade para o desenvolvimento do SF-25 é muito limitada. Não é verdade que a caixa de câmbio será modificada, pois há espaço para cortar as fixações do braço e, assim, alterar o design da cinemática.

A modificação, ousada para ser feita no meio da temporada, poderá aparecer na segunda quinzena de junho, no período entre o GP do Canadá e o GP da Áustria, com três etapas (Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria) antes da pausa de meio de temporada para avaliar a extensão das mudanças e o salto de qualidade que será combinado com um pacote aerodinâmico que seguirá as atualizações na traseira.

A Scuderia, portanto, não está 'levantando bandeira branca' e insiste em acreditar no SF-25, que em mais de uma ocasião mostrou um potencial que quase nunca pode ser extraído.

Os dois pilotos pediram mudanças para ver o carro melhorar: em particular Charles Leclerc que, melhor que Lewis Hamilton, se adaptou a dar sua própria opinião, muitas vezes passando por cima dos problemas do carro, e não escondeu o fato de que, sem evoluções, só é possível aproveitar o 'resto do tacho'.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A Ferrari não desistiu e, depois de um início de campeonato muito ruim, em comparação com as expectativas muito altas, tem a ambição de voltar à corrida e, pelo menos, dar alguma satisfação parcial aos seus fãs: o SF-25 tem um bom desempenho nas seções rápidas, mas é deficiente nas seções lentas.

É uma pena que as partes de baixa velocidade do circuito sejam maiores e que a necessidade de carga ajude a reduzir a saída de dianteira que é característica desses monopostos com efeito solo.

Uma boa entrada não é suficiente se houver uma traseira que não se mantém no chão e torna o carro difícil de controlar, estreitando a janela de operação dos pneus, muitas vezes condenados ao superaquecimento em um momento em que a Pirelli corajosamente optou por focar em compostos mais macios: em Ímola veremos a estreia do C6, uma novidade que será, para todos os efeitos, um pneu de classificação.

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

