Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

George Russell lança academia de kart

Fórmula 1
Fórmula 1
George Russell lança academia de kart

F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

Fórmula E
Fórmula E
F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

Após o anúncio de Lindblad e Lawson na Racing Bulls, veja como está o grid da F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
Após o anúncio de Lindblad e Lawson na Racing Bulls, veja como está o grid da F1 2027

OFICIAL: Racing Bulls renova com Lawson e Lindblad para a F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
OFICIAL: Racing Bulls renova com Lawson e Lindblad para a F1 2027
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

Piloto búlgaro ainda disputa o título da Fórmula 2 contra Rafa Câmara na reta final de 2026

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Add as a preferred source
Nikola Tsolov, Racing Bulls

Poucas horas após a Racing Bulls confirmar que Liam Lawson e Arvid Lindblad seguem como titulares da equipe na temporada 2027 da Fórmula 1, a Red Bull anunciou que Nikola Tsolov assume o papel de piloto reserva do time austríaco para o próximo ano.

Leia também:

Tsolov, de apenas 19 anos, é o atual vice-líder da Fórmula 2, disputando o título da temporada 2026 contra o brasileiro Rafa Câmara, e sua performance ao longo do ano levaram o búlgaro a ser considerado para uma das vagas da Racing Bulls, no lugar de Liam Lawson, mas o bom campeonato do neozelandês falou mais alto.

Membro da Academia da Red Bull desde 2025, Tsolov terá como função um programa de desenvolvimento, combinando trabalho de simulador e de pista, tanto em treinos livres quanto em testes com carros anteriores (TPC na sigla em inglês).

"Nikola é um piloto jovem de talento excepcional, e ficamos impressionados pelo seu desenvolvimento e sua performance nos últimos anos", disse o chefe da Red Bull, Laurent Mekies. "Lutar pelo título da F3 e agora na F2 em sua primeira temporada completa diz muito sobre sua habilidade de determinação".

"Por agora, Nikola ainda tem um trabalho importante para concluir na F2. Desejamos a ele todo o sucesso nas duas etapas finais, e vamos apoiá-lo de todas as formas na luta pelo título".

"Estou muito feliz e grato à Red Bull pela oportunidade", disse Tsolov. "Desde que me uni à Academia, recebi muito apoio e pude desenvolver muito, como piloto e como pessoa. Minha carreira vem progredindo de forma incrível e rápida, e devo muito a todos que acreditarem em mim para chegar aqui".

"Minha ambição é clara: quero ser piloto de F1. Ter a oportunidade de passar o próximo ano preparando para esse próximo passo é muito emocionante. Tenho confiança de que, com o apoio da equipe e a experiência, terei a melhor preparação possível para subir ao grid da F1 quando o momento chegar".

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário
Próximo artigo F1: Williams de Senna de 1994 vai a leilão e pode chegar a R$34 milhões

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

MotoGP - Lorenzo vê apenas Márquez e Agostini no debate do maior de todos os tempos: "Rossi não senta na mesma mesa"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Lorenzo vê apenas Márquez e Agostini no debate do maior de todos os tempos: "Rossi não senta na mesma mesa"

Últimas notícias

George Russell lança academia de kart

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
George Russell lança academia de kart

F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

Fórmula E
FE Fórmula E
F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027