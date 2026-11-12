F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027
Piloto búlgaro ainda disputa o título da Fórmula 2 contra Rafa Câmara na reta final de 2026
Poucas horas após a Racing Bulls confirmar que Liam Lawson e Arvid Lindblad seguem como titulares da equipe na temporada 2027 da Fórmula 1, a Red Bull anunciou que Nikola Tsolov assume o papel de piloto reserva do time austríaco para o próximo ano.
Tsolov, de apenas 19 anos, é o atual vice-líder da Fórmula 2, disputando o título da temporada 2026 contra o brasileiro Rafa Câmara, e sua performance ao longo do ano levaram o búlgaro a ser considerado para uma das vagas da Racing Bulls, no lugar de Liam Lawson, mas o bom campeonato do neozelandês falou mais alto.
Membro da Academia da Red Bull desde 2025, Tsolov terá como função um programa de desenvolvimento, combinando trabalho de simulador e de pista, tanto em treinos livres quanto em testes com carros anteriores (TPC na sigla em inglês).
"Nikola é um piloto jovem de talento excepcional, e ficamos impressionados pelo seu desenvolvimento e sua performance nos últimos anos", disse o chefe da Red Bull, Laurent Mekies. "Lutar pelo título da F3 e agora na F2 em sua primeira temporada completa diz muito sobre sua habilidade de determinação".
"Por agora, Nikola ainda tem um trabalho importante para concluir na F2. Desejamos a ele todo o sucesso nas duas etapas finais, e vamos apoiá-lo de todas as formas na luta pelo título".
"Estou muito feliz e grato à Red Bull pela oportunidade", disse Tsolov. "Desde que me uni à Academia, recebi muito apoio e pude desenvolver muito, como piloto e como pessoa. Minha carreira vem progredindo de forma incrível e rápida, e devo muito a todos que acreditarem em mim para chegar aqui".
"Minha ambição é clara: quero ser piloto de F1. Ter a oportunidade de passar o próximo ano preparando para esse próximo passo é muito emocionante. Tenho confiança de que, com o apoio da equipe e a experiência, terei a melhor preparação possível para subir ao grid da F1 quando o momento chegar".
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
George Russell lança academia de kart
F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data
MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc
F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários