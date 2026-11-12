Poucas horas após a Racing Bulls confirmar que Liam Lawson e Arvid Lindblad seguem como titulares da equipe na temporada 2027 da Fórmula 1, a Red Bull anunciou que Nikola Tsolov assume o papel de piloto reserva do time austríaco para o próximo ano.

Tsolov, de apenas 19 anos, é o atual vice-líder da Fórmula 2, disputando o título da temporada 2026 contra o brasileiro Rafa Câmara, e sua performance ao longo do ano levaram o búlgaro a ser considerado para uma das vagas da Racing Bulls, no lugar de Liam Lawson, mas o bom campeonato do neozelandês falou mais alto.

Membro da Academia da Red Bull desde 2025, Tsolov terá como função um programa de desenvolvimento, combinando trabalho de simulador e de pista, tanto em treinos livres quanto em testes com carros anteriores (TPC na sigla em inglês).

"Nikola é um piloto jovem de talento excepcional, e ficamos impressionados pelo seu desenvolvimento e sua performance nos últimos anos", disse o chefe da Red Bull, Laurent Mekies. "Lutar pelo título da F3 e agora na F2 em sua primeira temporada completa diz muito sobre sua habilidade de determinação".

"Por agora, Nikola ainda tem um trabalho importante para concluir na F2. Desejamos a ele todo o sucesso nas duas etapas finais, e vamos apoiá-lo de todas as formas na luta pelo título".

"Estou muito feliz e grato à Red Bull pela oportunidade", disse Tsolov. "Desde que me uni à Academia, recebi muito apoio e pude desenvolver muito, como piloto e como pessoa. Minha carreira vem progredindo de forma incrível e rápida, e devo muito a todos que acreditarem em mim para chegar aqui".

"Minha ambição é clara: quero ser piloto de F1. Ter a oportunidade de passar o próximo ano preparando para esse próximo passo é muito emocionante. Tenho confiança de que, com o apoio da equipe e a experiência, terei a melhor preparação possível para subir ao grid da F1 quando o momento chegar".

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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