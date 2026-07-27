Laurent Mekies, chefe da Red Bull, admitiu que a equipe austríaca não conseguiu ajustar o RB22 à faixa de operação ideal do GP da Hungria de Formula 1 para proporcionar a Max Verstappen e Isack Hadjar um carro com o qual pudessem competir na pista de Hungaroring.

Depois de subir ao pódio no Hungaroring, Verstappen ficou muito surpreso com o resultado. O segundo lugar naturalmente agradou o holandês, mas ele imediatamente ressaltou que os problemas da Red Bull ainda não foram resolvidos.

Assim como no sábado, o tetracampeão teve dificuldades com o equilíbrio do carro – principalmente com a saída de traseira ao longo do fim de semana – e, após a corrida, Verstappen também revelou que havia notado, mais uma vez, danos em seu carro, sem entrar em mais detalhes.

Mekies admitiu que a Red Bull não conseguiu extrair todo o potencial de seu pacote durante a última corrida antes da pausa de meio de temporada e que a equipe não conseguiu dar aos pilotos as ferramentas necessárias para lutar.

“Acho que nunca conseguimos dar ao Max e ao Isack [Hadjar] um carro com o qual eles pudessem forçar o ritmo”, admitiu o chefe da Red Bull no domingo. “Se eu voltar ao feedback dos pilotos em Spa ou na Áustria, eles provavelmente teriam dito que o carro estava praticamente dentro do esperado, em termos de como deveria se comportar e do que ele lhes permite fazer".

“Isso nunca aconteceu neste fim de semana. Certamente foi pior na sexta-feira e no sábado em comparação com hoje, mas mesmo assim, hoje, devo dizer que provavelmente não estava proporcionando uma sensação muito boa aos pilotos".

Verstappen ficou surpreso com seu pódio na Hungria e insiste que os problemas da Red Bull estão longe de estar resolvidos Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Apesar disso, Mekies descreveu como encorajador o fato de que o ritmo absoluto, em teoria, estar lá. Enquanto Verstappen se perguntava abertamente como havia conseguido terminar no pódio apesar de todos os problemas da Red Bull, Mekies insistiu que Verstappen foi, na verdade, o segundo piloto mais rápido em ritmo absoluto.

“Acho que é justo dizer que apenas Lando [Norris] foi claramente mais rápido que o Max hoje. Acho que ele poderia ter igualado ou superado todos os outros. Então, acho que isso é positivo, porque significa que temos margem para melhorar com o pacote atual".

Isso não significa que a Red Bull não tenha trabalho a fazer – muito pelo contrário. De acordo com Mekies, a equipe de Milton Keynes precisa entender, antes de Zandvoort, por que o RB22 tem uma janela operacional tão estreita, enquanto a equipe também precisa melhorar sua consistência.

“Vamos tentar entender por que estamos tão no limite em relação ao equilíbrio do carro, ao equilíbrio nas curvas, ao desempenho do carro e aos momentos em que ele não está rendendo".

“Tem sido um trabalho árduo, certamente para os pilotos, mas também para a equipe nessas últimas corridas, manter o carro dentro dessa janela".

Segundo Mekies, a Red Bull precisa se concentrar na janela operacional do RB22 e em melhorar a consistência Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Red Bull é apenas a quarta força antes da pausa de agosto?

Devido a essa falta de consistência e ao fato da Red Bull ter começado a temporada com um déficit significativo — causado, em parte, pelo excesso de peso do carro —, a equipe ocupa atualmente a quarta posição no campeonato de construtores. A diferença para a líder Mercedes já chegou a mais de 200 pontos.

A diferença para a terceira colocada, a McLaren, é de “apenas” 43, ajudada pelos problemas de confiabilidade da equipe de Woking, mas a McLaren deu um passo significativo à frente com suas atualizações na Hungria, como Mekies também reconheceu.

“Sim, acho que o pacote que eles trouxeram para cá certamente lhes proporcionou um grande salto. Portanto, é realmente impressionante”, disse o chefe da Red Bull quando questionado pelo Motorsport.com.

“Vamos ver como ele se sai em uma pista diferente, mas se eu olhar apenas para Budapeste e o trabalho que eles fizeram, é certamente bastante impressionante".

"Acho que é a primeira corrida em que superamos tanto a Ferrari quanto as duas Mercedes, mas devo dizer que a a McLaren fez um ótimo trabalho com o ritmo que demonstraram hoje".

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