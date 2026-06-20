F1: "Sempre terei um carinho especial pela McLaren", diz Hamilton

Em meio às celebrações do 1000º GP da McLaren na Fórmula 1, celebrado no início do mês em Mônaco, o heptacampeão Lewis Hamilton falou sobre sua forte relação com a equipe de Woking e como o time britânico, e em especial o antigo chefe Ron Dennis, tiveram papéis decisivos em sua carreira.

"Sempre terei um carinho especial pela McLaren", explica Hamilton. "Sou incrivelmente grato a Ron. Ele me conheceu em 1995 e mudou minha vida. Eu não estaria aqui hoje se ele não tivesse me dado essa chance naquela época", continuou Hamilton.

Além disso, ele lembra que sua família não tinha os recursos financeiros para uma carreira no automobilismo: "Não podíamos pagar por isso, ao contrário da maioria dos outros pilotos aqui. Ele me abriu a porta e me deu uma oportunidade", diz o britânico.

Seu período na McLaren foi acompanhado por inúmeras experiências marcantes. Ao mesmo tempo, Hamilton admite que, olhando hoje, nem tudo correu de forma ideal. "Em retrospecto, houve muitas coisas que faltaram. O apoio e várias outras coisas de que um jovem piloto talvez precise. Mas aprendi muito nesse período", explica ele.

Respeito pelo desenvolvimento sob Zak Brown

Após sua mudança para a Mercedes no fim de 2012, a McLaren passou por vários anos difíceis. Ainda assim, isso o deixa ainda mais feliz ao observar o desenvolvimento recente da equipe. Hamilton elogia em especial o CEO da McLaren, Zak Brown, que conduziu a equipe de volta ao topo nos últimos anos.

"Tenho grande respeito por Zak. Quando ele chegou, muitas pessoas estavam com uma visão negativa. Ele foi ridicularizado e lhe disseram que não conseguiria. Mas ele conquistou todos", diz Hamilton.

O britânico se mostra impressionado com o estilo de liderança de Brown e com a formação atual da equipe: "Gosto de pessoas que nadam contra a corrente. Eles têm dois grandes pilotos, e estou ansioso para ver como continuarão a ser bem-sucedidos".

A McLaren celebrou no GP de Mônaco no início de junho sua 1000ª corrida na Fórmula 1. Para Hamilton, a equipe pela qual ele estreou em 2007 e conquistou seu primeiro título mundial em 2008 continua sendo, muitos anos após sua saída, uma parte importante da história de sua carreira.

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