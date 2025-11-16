É muito comum que as pessoas tiveram sonhos de infância do que gostariam de ser quando crescessem. Bombeiro, médico e, quem sempre foi apaixonado pelo automobilismo, piloto. Lewis Hamilton, em entrevista ao perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram, abriu o coração sobre o que queria ser quando crescesse, incluindo inspirar-se no seu ídolo na categoria máxima do automobilismo: Ayrton Senna.

O heptacampeão da F1 logo lembrou de três: “Queria ser astronauta, Ayrton [Senna] ou Superman. Esses eram meus três sonhos de criança".

Lewis também apontou que o primeiro ainda é possível: “Ainda dá tempo de ser astronauta", além de revelar que conhece um e ficou impressionado quando fez uma chamada de vídeo com o cosmonauta presente na estação espacial que fica na órbita da Terra.

"Conheço um astronauta e já falei com ele na estação espacial pelo FaceTime [chamada de vídeo do iPhone], e ele estava flutuando no espaço, e eu fiquei tipo, não acredito. Pedi: ‘Mostre seus colegas.’ Então ele virou a câmera, e o amigo dele estava ali flutuando no laptop. É demais, foi a chamada mais legal de todas" concluiu Hamilton.

O GP de Las Vegas, que dará início à última rodada tripla de corridas da temporada 2025 da F1, está marcado para os dias 20 a 22 de novembro.

