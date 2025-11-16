Todas as categorias

Fórmula 1 GP de São Paulo

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Heptacampeão revelou o que queria ser quando crescesse

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Kym Illman - Getty Images

É muito comum que as pessoas tiveram sonhos de infância do que gostariam de ser quando crescessem. Bombeiro, médico e, quem sempre foi apaixonado pelo automobilismo, piloto. Lewis Hamilton, em entrevista ao perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram, abriu o coração sobre o que queria ser quando crescesse, incluindo inspirar-se no seu ídolo na categoria máxima do automobilismo: Ayrton Senna.

Leia também:

O heptacampeão da F1 logo lembrou de três: “Queria ser astronauta, Ayrton [Senna] ou Superman. Esses eram meus três sonhos de criança".

 

Lewis também apontou que o primeiro ainda é possível: “Ainda dá tempo de ser astronauta", além de revelar que conhece um e ficou impressionado quando fez uma chamada de vídeo com o cosmonauta presente na estação espacial que fica na órbita da Terra.

"Conheço um astronauta e já falei com ele na estação espacial pelo FaceTime [chamada de vídeo do iPhone], e ele estava flutuando no espaço, e eu fiquei tipo, não acredito. Pedi: ‘Mostre seus colegas.’ Então ele virou a câmera, e o amigo dele estava ali flutuando no laptop. É demais, foi a chamada mais legal de todas" concluiu Hamilton.

O GP de Las Vegas, que dará início à última rodada tripla de corridas da temporada 2025 da F1, está marcado para os dias 20 a 22 de novembro.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

