F1: Senna é reconhecido como Herói da Pátria

Tricampeão de Fórmula 1 e um dos maiores nomes do automobilismo e do esporte brasileiro, Ayrton Senna foi oficialmente reconhecido como Herói da Pátria. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

A homenagem foi oficializada através da Lei 15.447, de 2026, sancionada pelo Presidente Lula no começo deste mês. A legislação determina a inscrição do nome de Senna no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O reconhecimento começou com um projeto de lei proposto pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), por meio do Projeto de Lei 789/2024, e teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), sendo aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Esporte do Senado, sem necessidade de votação no plenário.

Segundo a Agência Senado, "o título de Herói ou Heroína da Pátria é concedido a personalidades que tiveram papel relevante na defesa ou na construção do país". Para o senador Kajuru, essa é "uma homenagem justa e apropriada, que reconhece suas conquistas excepcionais como atleta, com o compromisso com valores altruístas e seu papel como fonte de inspiração contínua para o Brasil".

Ayrton Senna nasceu e cresceu em São Paulo, onde começou a carreira no kart. Chegou à Fórmula 1 em 1984 e conquistou três títulos mundiais, em 1988, 1990 e 1991. Registrou 41 vitórias em GPs, 65 pole positions e 80 pódios. Ele faleceu aos 34 anos, em 1º de maio de 1994, após o trágico acidente no GP de San Marino, em Ímola.

Em 2023, Senna já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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