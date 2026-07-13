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F1 - Senna foi autor de 'meme' de Xuxa: "Não há homens para você no Brasil"

Piloto e apresentadora namoraram entre os anos de 1988 e 1990

Livia Veiga
Publicado:
Ayrton Senna

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Xuxa Meneghel é uma das personalidades mais conhecidas do mundo do entretenimento brasileiro, assim como Ayrton Senna é um dos maiores nomes nacionais ao mencionarmos Fórmula 1. Os dois viveram um dos relacionamentos mais conhecidos no final dos anos 80.

Leia também:

A apresentadora e o piloto namoraram entre os anos de 1988 e 1990 e o relacionamento rendeu uma das frases mais icônicas e conhecidas envolvendo a Xuxa.

A declaração em questão é: "No Brasil não há homem para mim", que foi veiculada pela revista Contigo! em 1992. A frase se tornou um meme entre os jovens, mas, na verdade, a origem é de uma conversa que Xuxa teve com 'Beco', apelido carinhoso do piloto.

Em entrevista recente à Quem, Meneghel explicou que Senna foi quem declarou a ela que a apresentadora "não ficaria com mais ninguém" se não ficasse com ele.

"Na realidade, essa frase foi o Beco [Ayrton Senna] que falou. Ele falou assim: 'Olha, no Brasil, não tem homem para você. Você fica comigo ou não vai ficar com mais ninguém'. E eu até brinquei com ele, falei: 'Isso é o quê? É uma praga ou é um pedido de casamento?'. E eu acabei repetindo essa frase quando a gente se separou para lembrar o que ele tinha dito. Acabou virando uma frase minha, mas que não foi dita por mim, mas por ele".

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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