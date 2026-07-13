Xuxa Meneghel é uma das personalidades mais conhecidas do mundo do entretenimento brasileiro, assim como Ayrton Senna é um dos maiores nomes nacionais ao mencionarmos Fórmula 1. Os dois viveram um dos relacionamentos mais conhecidos no final dos anos 80.

A apresentadora e o piloto namoraram entre os anos de 1988 e 1990 e o relacionamento rendeu uma das frases mais icônicas e conhecidas envolvendo a Xuxa.

A declaração em questão é: "No Brasil não há homem para mim", que foi veiculada pela revista Contigo! em 1992. A frase se tornou um meme entre os jovens, mas, na verdade, a origem é de uma conversa que Xuxa teve com 'Beco', apelido carinhoso do piloto.

Em entrevista recente à Quem, Meneghel explicou que Senna foi quem declarou a ela que a apresentadora "não ficaria com mais ninguém" se não ficasse com ele.

"Na realidade, essa frase foi o Beco [Ayrton Senna] que falou. Ele falou assim: 'Olha, no Brasil, não tem homem para você. Você fica comigo ou não vai ficar com mais ninguém'. E eu até brinquei com ele, falei: 'Isso é o quê? É uma praga ou é um pedido de casamento?'. E eu acabei repetindo essa frase quando a gente se separou para lembrar o que ele tinha dito. Acabou virando uma frase minha, mas que não foi dita por mim, mas por ele".

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