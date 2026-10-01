F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

A posição do grid da pista de Sepang para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 teve que ser alterada de última hora nesta quinta-feira (01), após uma confusão envolvendo a documentação fazer com que o colchete do pole position fosse pintado do lado errado.

Observadores das equipes notaram, no reconhecimento de pista realizado na quarta-feira (30), que o colchete do pole position havia sido pintado no lado esquerdo da pista, ao contrário das provas anteriores em Sepang, quando ficava à direita.

Segundo o portal The Race, a mudança foi fruto de um erro administrativo na preparação dos documentos da etapa, que definem como devem ser pintadas as posições dos colchetes. Assim, os fiscais da pista malaia simplesmente seguiram as ordens especificadas.

Contudo, a FIA detectou que a posição do pole havia sido marcada erroneamente à esquerda e ordenou aos promotores da etapa que corrigissem o erro.

A solução adotada foi cobrir de preto a pintura original do pole e transformar a marcação que seria o segundo lugar na nova posição de honra e corrigindo a numeração de cada colchete.

Além disso, a correção evitou outro problema técnico para as sessões de pista: a marcação incorreta à esquerda estava posicionada à frente da linha de largada original, o que poderia interferir no sistema de cronometragem.

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