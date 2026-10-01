Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Norris 'quebra silêncio' sobre ataques online e explica retratação a Colapinto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Norris 'quebra silêncio' sobre ataques online e explica retratação a Colapinto

F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

WRC
WRC
Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

F1: Leclerc admite que problema da Ferrari não é mais apenas o motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Leclerc admite que problema da Ferrari não é mais apenas o motor

F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais

F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Confusão fez o colchete do pole position ser pintado no lado oposto ao de provas anteriores no circuito malaio

Redação Motorsport.com
Editado:

A posição do grid da pista de Sepang para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 teve que ser alterada de última hora nesta quinta-feira (01), após uma confusão envolvendo a documentação fazer com que o colchete do pole position fosse pintado do lado errado.

O editor recomenda:

Observadores das equipes notaram, no reconhecimento de pista realizado na quarta-feira (30), que o colchete do pole position havia sido pintado no lado esquerdo da pista, ao contrário das provas anteriores em Sepang, quando ficava à direita.

Segundo o portal The Race, a mudança foi fruto de um erro administrativo na preparação dos documentos da etapa, que definem como devem ser pintadas as posições dos colchetes. Assim, os fiscais da pista malaia simplesmente seguiram as ordens especificadas.

Contudo, a FIA detectou que a posição do pole havia sido marcada erroneamente à esquerda e ordenou aos promotores da etapa que corrigissem o erro.

A solução adotada foi cobrir de preto a pintura original do pole e transformar a marcação que seria o segundo lugar na nova posição de honra e corrigindo a numeração de cada colchete.

Além disso, a correção evitou outro problema técnico para as sessões de pista: a marcação incorreta à esquerda estava posicionada à frente da linha de largada original, o que poderia interferir no sistema de cronometragem.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

F1: Hamilton apoia Vasseur, mas afirma que existem áreas na Ferrari que precisam "olhar para o futuro"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Hamilton apoia Vasseur, mas afirma que existem áreas na Ferrari que precisam "olhar para o futuro"

Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

Últimas notícias

F1: Norris 'quebra silêncio' sobre ataques online e explica retratação a Colapinto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Norris 'quebra silêncio' sobre ataques online e explica retratação a Colapinto

F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

WRC
WRC WRC
Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1