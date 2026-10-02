F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora

Sergio Mauricio não faz mais parte da equipe da Band. O narrador anunciou nesta quinta-feira (1º) o encerramento da parceria com a emissora após cinco anos. Segundo comunicado divulgado pelo próprio jornalista, a decisão foi tomada em comum acordo e está relacionada à busca dele por novos projetos profissionais.

Mauricio chegou ao Grupo Bandeirantes em 2021, quando a emissora assumiu os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Ele se tornou a principal voz da categoria no canal e esteve à frente das corridas até o fim de 2025, quando a F1 retornou ao Grupo Globo para 2026 em diante.

Com a saída da F1 da programação da Band, o narrador passou a participar de transmissões de outras modalidades esportivas, incluindo a IndyCar. No fim de 2025, durante a cobertura do GP de Abu Dhabi, que encerrou o campeonato daquele ano, Mauricio havia anunciado a renovação de seu contrato com a emissora por mais cinco anos e indicado que continuaria ligado ao automobilismo.

O vínculo, entretanto, foi encerrado antes do prazo inicialmente anunciado. A Band também confirmou a saída e destacou Mauricio como um dos principais nomes da narração esportiva, agradecendo pela dedicação e contribuição durante o período de parceria.

Apesar de mencionar novos projetos, Mauricio ainda não informou publicamente qual será seu próximo destino profissional.

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