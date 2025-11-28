F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Britânico terminou a classificação desta sexta em terceiro após ser atrapalhado por Albon em sua volta final
Podendo ser campeão neste fim de semana, Lando Norris iniciou o fim de semana do GP do Catar de Fórmula 1 com um resultado abaixo do que ele próprio esperava, ficando em terceiro na classificação sprint desta sexta-feira, atrás do companheiro de McLaren e rival na briga pelo título, Oscar Piastri, que larga da pole.
Em entrevista após o fim do quali, Norris confirmou que teve sua última tentativa de volta rápida atrapalhada por Alex Albon, mas afirmou que isso é apenas "da vida", sem criticar o piloto da Williams.
"Sim [fui atrapalhado], mas é da vida. O ritmo estava ali. Eu cometi um erro na última curva, na minha primeira volta e acabei não acertando. O ritmo estava ali, foi apenas um erro meu".
Questionado sobre sua estratégia para a sprint do sábado, se tentaria ser mais conservador ou se buscaria a vitória, Norris foi direto:
"Claro [que vou atrás da vitória]. Seria estúpido da minha parte não tentar vencer. Eu estou aqui para tentar vencer. Então veremos o que será possível fazer a noite e o que podemos fazer para amanhã. É impossível de ultrapassar, então eu provavelmente vou terminar em terceiro. Mas, se eu pelo menos conseguir tirar George [Russell] da trajetória ou algo assim, é o máximo que eu posso tentar".
