F1: Sete perguntas sem respostas na segunda metade do campeonato

A segunda parte da temporada de 2025 da Fórmula 1 terá início no próximo fim de semana. Alguns vereditos (embora não oficialmente) já foram dados, a começar pelo campeonato mundial de construtores, que já tomou o caminho da sede da McLaren. No entanto, também há muitas perguntas sem resposta, as quais serão respondidas nos próximos cinco meses.

1 - Rivalidade entre Piastri e Norris vai acirrar?

Depois de 12 GPs, a diferença entre os dois pilotos da McLaren é de apenas oito pontos, a favor de Piastri. O que aconteceu na primeira parte da temporada funcionou a favor de Andrea Stella e Zak Brown e a vida tranquila foi garantida pela dinâmica das corridas que viram os dois pilotos da papaia sempre a uma distância segura.

A exceção foi o GP do Canadá, uma corrida em que o confronto direto entre Lando Norris e Oscar Piastri terminou com um erro do britânico que encerrou sua corrida a quatro voltas da bandeira quadriculada. A segunda parte do campeonato deverá oferecer um cenário diferente. Se os dois pilotos continuarem como estão, mantendo o equilíbrio de resultados visto até agora, a tensão tende a aumentar progressivamente.

Será uma batalha nos treinos e na corrida e a equipe também está destinada a viver dias de alta tensão. Tudo será tolerado, sob duas condições: que os carros cruzem a bandeira quadriculada e que mantenham Max Verstappen a uma distância segura.

2 - Quais os objetivos da Ferrari?

A segunda posição atualmente ocupada pela Scuderia no campeonato de construtores se deve principalmente ao desempenho equivalente (em termos de pontos) de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A Mercedes e a Red Bull foram penalizadas até agora por não poderem contar igualmente com os dois carros e a confirmação disso vem do campeonato de pilotos, em que Leclerc (quinto) está a 46 pontos de Verstappen e a 28 de Russell.

Acima de tudo, a Ferrari não tem uma vitória em corrida, sendo o único sucesso até agora na sprint da China. Esse será o primeiro objetivo da segunda metade do campeonato. A conclusão do desenvolvimento do SF-25 (que veremos a partir do próximo fim de semana em Spa) deve garantir um importante passo à frente, mas não será fácil incomodar as duas McLarens.

Hamilton e Leclerc terão que estar prontos quando (e se) a dupla Piastri-Norris se deparar com um fim de semana difícil, em oportunidades como as apresentadas em Montreal, que têm sido prontamente aproveitadas por George Russell. Entre as respostas que a Ferrari está procurando na segunda metade da temporada está também uma interna, ou seja, o nome de quem vai chefiar a equipe na próxima temporada.

3 - Como será a Red Bull pós-Horner?

Essa é uma pergunta que certamente será discutida por um longo tempo e não poderia ser diferente. Pela primeira vez na história da Red Bull, não haverá Christian Horner no muro dos boxes no próximo fim de semana, uma ausência que será (pelo menos inicialmente) muito pesada para a equipe, bem como para os mais de 1500 funcionários que trabalham em Milton Keynes.

A repercussão será grande, como não poderia deixar de ser depois de vinte anos de gestão, mas o que eles mais temem na Red Bull é uma possível saída em massa de pessoal, que poderia ocorrer caso Horner voltasse com uma equipe adversária. Há aqueles que preveem tempos muito difíceis para a equipe, aqueles que estão convencidos de que ela implodirá, mas também os que acreditam que a figura dinâmica de Laurent Mekies é a pessoa certa para conduzir a Red Bull a uma nova fase.

As respostas mais confiáveis começarão a chegar em 2026, mas, no que diz respeito à atmosfera na equipe, já veremos uma situação sem precedentes no próximo fim de semana, com Helmut Marko pronto para se vingar.

4 - Quem será a 'melhor do resto'?

A luta pelo quinto lugar no campeonato de construtores deve ser um dos confrontos mais disputados na segunda metade da temporada. A primeira parte do campeonato apresentou várias mudanças na hierarquia, mas até o GP de Mônaco a Williams parecia ter um ritmo diferente das rivais.

Desde Barcelona, e com alguma surpresa, a Aston Martin e, acima de tudo, a Sauber, se destacaram, culminando no pódio conquistado por Nico Hulkenberg em Silverstone. Por mais que tenha sido resultado de circunstâncias excepcionais, a equipe suíça está inegavelmente em alta. Ficando entre os 10 primeiros nas últimas quatro corridas e recuperando uns bons 30 pontos em relação à Williams.

Hoje a diferença entre as duas equipes é de 18 pontos e o desafio promete ser animado, considerando que atrás da Sauber (por apenas cinco pontos) está o conjunto formado por Aston Martin e Racing Bulls. As apostas são altas: entre a quinta e a nona posição, a diferença no prêmio em dinheiro ultrapassa 40 milhões de dólares (R$222 milhões), e é provável que as equipes envolvidas nesse desafio sejam as últimas a concluir o desenvolvimento dos monopostos atuais.

5 - Qual será a equipe de Verstappen em 2026?

Essa será uma das "frases de efeito" dos próximos meses, destinada a durar até que a Mercedes esclareça sua posição sobre o futuro de Russell. A saída de Horner parecia ser uma decisão a favor do clã Verstappen e de Helmut Marko, mas se Max decidisse deixar a equipe de qualquer maneira, seria uma zombaria excruciante para a alta administração.

Como todos os grandes campeões, Verstappen vai procurar a melhor opção para sua carreira, especialmente a médio e longo prazo. Alternativas não faltam, mas o cenário estará totalmente a seu favor daqui a doze meses, quando os valores técnicos estarão mais claros e todas as equipes de ponta terão um piloto com contrato vencido. Há apenas um caso que pode jogar contra ele, que é o de um 2026 com Russell liderando o campeonato mundial. Nesse caso, as portas da Mercedes poderiam estar muito menos abertas do que estão hoje.

6 - Chegou a hora de uma mudança em Antonelli?

A primeira metade da temporada do italiano não é fácil de ler. Nas seis primeiras corridas, Antonelli marcou 48 pontos, terminando entre os 10 primeiros em cinco ocasiões. Nas seis seguintes, o único resultado útil foi a preciosa terceira posição em Montreal.

Há muitas razões para isso, a começar pelos problemas técnicos que impediram Kimi de correr em três ocasiões, episódios que tiveram um impacto considerável em sua classificação. Como é natural esperar de um novato uma melhora progressiva com o passar das corridas, na segunda metade da temporada o primeiro objetivo de Antonelli será reduzir a diferença na classificação em relação a Russell, evitar erros como os de Spielberg e colocar-se em posição para aproveitar oportunidades.

Os eventos relacionados ao futuro de Russell e a possível (mas não provável) chegada de Verstappen à Mercedes devem tirá-lo um pouco dos holofotes, trazendo uma tranquilidade que é sempre bem-vinda. Antonelli tem tudo o que precisa para ter uma boa segunda metade da temporada; o melhor Kimi ainda não foi visto, mas pode aparecer em breve.

7 - Colapinto tem futuro na F1?

As oportunidades sonhadas por toda uma vida podem se tornar muito diferentes na realidade. Yuki Tsunoda, que passou por um momento muito difícil por causa do "não" que recebeu no ano passado da Red Bull (que preferiu Liam Lawson), sabe bem disso. Poucos iriam prever que Tsunoda passaria pelo período mais difícil de sua carreira justamente quando foi convocado ao lado de Verstappen.

Franco Colapinto, que assumiu o lugar de Jack Doohan no GP da Emilia Romagna e imediatamente se mostrou muito distante do desempenho do companheiro de equipe Pierre Gasly, também sabe muito bem disso. O tempo estava se esgotando para o argentino e foram necessários apenas seis finais de semana de corrida e um incidente a mais para mudar drasticamente o cenário. Já se falava sobre a injustiça de manter um piloto com seu talento fora da F1, mas três meses após seu retorno, a contagem regressiva para sua demissão começou.

Há rumores sobre um possível retorno de Doohan às pistas, bem como sobre um contrato de meio período que estaria pronto para Valtteri Bottas, mas as mudanças no topo do grupo Renault e o impacto que elas tiveram sobre as prioridades da equipe foram um fator decisivo para Colapinto. Para Franco, os próximos dois finais de semana de corrida (Spa e Hungaroring) serão muito importantes: se houver sinais de crescimento, ele garantirá um lugar quando a Fórmula 1 voltar às pistas após a pausa do verão europeu, caso contrário, suas férias poderão ser muito mais longas do que as três programadas no calendário em agosto.

