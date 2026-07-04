F1 - Sétimo no grid em Silverstone, Verstappen diz: situação da Red Bull é "constrangedora"

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen se classificou apenas em sétimo para o GP da Grã-Bretanha, duas posições aquém do companheiro franco-argelino Isack Hadjar.

Após o quali na Inglaterra, o astro da Red Bull afirmou o seguinte aos jornalistas: "O equilíbrio do carro estava ruim. Além disso, também não tinha velocidade nas retas. Isso naturalmente significa que você precisa usar mais a bateria ao longo da volta".

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Quando você chega ao último setor, quase não resta energia da bateria. Por isso, você perde muito tempo. Esta é realmente uma situação constrangedora", afirmou taxativamente Verstappen.

"Claro que precisamos pensar no que podemos fazer a esse respeito. Se amanhã também for assim, realmente não haverá muito sentido em competir", seguiu Max ao abordar a expectativa para o GP da Grã-Bretanha.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa de Silverstone, cuja largada está marcada para 11h (Brasília) deste domingo. O pole é o líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, larga em 11º.

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