Fórmula 1 GP da China

F1: "Sexta-feira foi um desastre", desabafa Verstappen após classificação para sprint da China

Tetracampeão reclamou da falta de aderência e da "perda de tempo nas curvas" durante primeiro dia de atividades na pista em Xangai

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

Max Verstappen avaliou a sexta-feira do GP da China, dia de treino livre e classificação da corrida sprint, como "um desastre". O holandês se classificou em oitavo lugar para a prova curta em Xangai, 1,8s atrás do pole George Russell

Leia também:

O tetracampeão terminou o SQ1 como 11º, melhorando para nono lugar no SQ2 e avançando mais uma posição no SQ3. Durante a classificação, o holandês reclamou da falta de dirigibilidade do carro, destacando mais tarde que "o dia inteiro foi um desastre em termos de ritmo". 

“Não temos aderência. Honestamente, acho que esse é o maior problema – sem aderência, sem equilíbrio, perdendo muito tempo nas curvas, para ser sincero. Então, por causa disso, você começa a ter outros pequenos problemas. Mas o grande problema para nós é que as curvas estão completamente fora de controle", falou a F1TV

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Questionado se poderia tentar algo diferente e agressivo com a configuração para a classificação principal e a corrida, Verstappen respondeu sucintamente: “Vamos dar uma olhada. No momento, não sei o que podemos fazer. Veremos". 

Ainda na coletiva de quinta-feira, o piloto da Red Bull já não havia demonstrado muita esperança em um bom resultado. Ele esclareceu que era "impossível saber" se o time austríaco conseguiria se aproximar das equipes de ponta em Xangai, no momento, Mercedes e Ferrari. 

"Honestamente, é uma selva lá fora no momento. É muito difícil saber realmente. Espero que a diferença diminua um pouco, não mais do que a diferença que havia em Melbourne, mas está claro que, no momento, não podemos competir com esses carros", falou ontem. 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

