Pierre Gasly e Franco Colapinto saíram do GP da China de Fórmula 1, ambos, com pontos na bagagem para a Alpine pela primeira vez em 2026.

O piloto francês e o argentino iniciaram prova em quinto e sexto, antes do safety car, motivado pelo abandono de Lance Stroll, mudasse o rumo da corrida para a equipe de Enstone.

“Devo dizer que estou muito feliz. No fundo, o Pierre muito competitivo está um pouco chateado por não ter conseguido aquele quinto lugar. Porque, sim, eu realmente me sentia confortável na quinta posição antes da saída do safety car, estava abrindo vantagem e o ritmo estava bom”, disse Gasly à imprensa, incluindo o Motorsport.com.

“Não estava relaxando demais porque sabia que, com esses carros novos e esse novo regulamento, não se trata de se vai haver um safety car, mas de quando isso vai acontecer. Então, sim, finalmente aconteceu, compactou todo o pelotão. E na relargada, por alguma razão, não tive potência quando acelerei na saída da última curva. O Ollie (Bearman) me ultrapassou com muita facilidade, perdi a posição ali”, acrescentou.

Enquanto Colapinto teve que permanecer na pista durante o safety car, o que prejudicou suas chances de um resultado melhor, Gasly trocou dos pneus médios para os duros e, a partir daí, lutou para avançar no pelotão e garantir seu sexto lugar.

“Na parte intermediária da corrida e com todas as disputas com os Haas, com o Max (Verstappen) e tudo mais, perdi um pouco de terreno para o Bearman. Depois que consegui ultrapassar todos eles, acho que estava um pouco mais de cinco segundos atrás do Max e oito segundos atrás do Ollie.”

Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Foi uma volta de classificação atrás da outra, então, nesse aspecto, foi realmente divertido. Consegui alcançá-los e me propus a alcançá-los, acontecesse o que acontecesse. E, no final, fiquei a dois segundos de distância, mas mesmo assim foi um dia muito bom para a equipe.”

O sexto lugar de Gasly coroou um fim de semana muito competitivo do francês e da Alpine em geral no na China, onde o A526 apresentou um ritmo muito mais competitivo tanto no quali quanto na corrida, após um início de temporada complicado na Austrália.

O francês lembrou que ficou muito perto das McLaren em uma volta no sábado e destacou que, em alguns momentos da corrida, não ficou muito atrás do desempenho da Ferrari, que se mostra como a segunda força da F1 em 2026, atrás da Mercedes.

“Fizemos um bom trabalho no quali, a apenas algumas décimas da McLaren. Nos primeiros stints, não estava perdendo muito terreno em comparação com a Ferrari. Ainda há muitos pequenos detalhes que precisamos ajustar e corrigir, que não são limitações impossíveis de resolver. Portanto, estou bastante confiante. A China foi especial. Espero que o desempenho seja bastante semelhante ao de aqui nas próximas corridas”, concluiu.

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