O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, atacou a mídia italiana depois que foram levantados pontos de interrogação sobre seu futuro na equipe.

Os pontos foram levantados por publicações italianas de peso, Gazzetta della Sport e Corriere della Sera, enquanto o impacto causado pelo engenheiro Loïc Serra, que veio da Mercedes, também foi debatido.

Vasseur ficou frustrado com as contínuas especulações sobre o futuro, dizendo que "basta" e que os jornalistas precisam lembrar que estão lidando com "pessoas e não com coisas".

"Não se trata de mim mesmo, isso eu posso administrar", acrescentou Vasseur, que se juntou à Ferrari vindo da Sauber em 2023.

"O que importa são as pessoas da equipe e divulgar o nome delas dessa forma é desrespeitoso para elas e para suas famílias. Tivemos o caso no ano passado com o chefe de aero [Diego Tondi] e tivemos outro (membro da equipe) nomeado nesta temporada. Não sei qual é o objetivo, não entendo. Talvez seja para dar uma merda para a equipe, mas, nesse caso, não vejo o motivo. Talvez, para eles, seja a única maneira de existir, mas isso está realmente prejudicando a equipe".

"Em um determinado momento, é a falta de foco e, quando você está lutando pelo campeonato, cada detalhe faz a diferença. E desde o início do fim de semana estamos falando sobre isso. Se o objetivo deles é colocar a equipe nessa situação, eles atingem a meta. Mas acho que é realmente... Não é assim que conseguiremos ganhar um campeonato. E pelo menos não com esse tipo de jornalista ao nosso redor."

Vasseur continuou: "Em certo ponto, temos de considerar que as pessoas que estão em cada uma das equipes do grid estão trabalhando muito duro. Estão colocando toda a sua energia, às vezes fazem algum sacrifício pela família, então colocar nomes assim no jornal é muito, muito duro".

"É preciso entender que, quando um jornalista diz que a Ferrari vai recrutar este nome para este cargo, há alguém nesse cargo e, no domingo à noite, o cara diz 'OK, amanhã de manhã não terei mais emprego. Se o que está no jornal for verdade, terei alguém no meu cargo'. Estamos nessa situação diariamente na Itália e isso é demais. Se eles quiserem ter sucesso, precisamos trabalhar em um ambiente limpo e não estamos nessa situação", disse o chefe da Scuderia.

Vasseur disse que abordará o assunto com os funcionários em Maranello para assegurar-lhes o futuro na equipe. Em um longo discurso, acrescentou: "Vou na segunda-feira de manhã ver o pessoal e dizer 'pessoal, isso não é verdade', é apenas uma questão de respeito".

"Sei que chegamos a esse ponto agora em que eles [a imprensa italiana] são capazes de espalhar um boato sobre alguém que nunca conheci na vida e que consideramos estar falando sobre pessoas. Não estamos falando de coisas e todo mundo precisa ter um pouco de respeito", falou.

Qual é o problema?

Se ouvirmos a firme defesa de Lewis Hamilton e Charles Leclerc em relação a Vasseur, talvez seja difícil entender o motivo de toda essa confusão.

Os dois pilotos responderam com entusiasmo às perguntas feitas antes do GP do Canadá de que a posição de Vasseur estava em dúvida e que a Ferrari estava considerando substituí-lo.

Embora a Ferrari tenha insistido que a história era tão absurda que "nem vale a pena comentar", Hamilton e Leclerc foram muito mais abertos em suas opiniões.

"As coisas não são perfeitas", disse Hamilton, que ganhou o título da GP2 em 2006 com Vasseur como seu chefe da ART. "Mas, para mim, estou aqui para trabalhar com a equipe, mas também com Fred. Eu quero o Fred aqui e acredito que Fred é a pessoa certa para nos levar ao topo."

Quando questionado sobre as especulações, Leclerc acrescentou: "Temos uma visão que compartilhamos, nós três, Fred, Lewis e eu, para tentar voltar a vencer. E estamos trabalhando para colocar tudo isso junto. Esse é nosso plano e devemos nos ater a ele."

Uma olhada no campeonato de construtores mostra a Ferrari em segundo lugar, embora 197 pontos atrás da líder McLaren após nove rodadas. A Scuderia também marcou pódios consecutivos nas duas últimas corridas de F1 - Mônaco e Espanha - com Leclerc.

No ano passado, Vasseur levou a McLaren até o fim na luta pelo campeonato de construtores, enquanto a Ferrari perdeu por pouco por apenas 14 pontos. Ele também teve momentos altos, como vitórias na Austrália, Mônaco, Austin, México e uma vitória histórica em Monza.

No entanto, esta temporada não teve o mesmo nível de sucesso. A Ferrari teve um início lento na campanha - a vitória de Hamilton na sprint de Xangai foi rapidamente amenizada depois que os dois pilotos foram desclassificados do GP por não passarem nos controles pós-corrida.

O progresso tem sido lento, mas a transição de Hamilton para a Ferrari também levou tempo para que ele se adaptasse. Sempre foi um choque cultural e exigiu paciência, pois o heptacampeão não conseguiu se adaptar tão rapidamente quanto gostaria.

Alguns problemas também foram apresentadas publicamente. A própria frustração do britânico foi agravada por uma sucessão de mensagens de rádio conflituosas com o novo engenheiro de corrida, Riccardo Adami.

A posição política de Vasseur na Ferrari é complicada. Como um francês que não fala italiano, o ajuste à cultura da equipe não é simples. O homem que ele substituiu na função, Mattia Binotto, ainda tem muito apoio em Maranello.

O último elemento é o relacionamento inerente com a mídia italiana, que é conhecida por ter influência política. É improvável que as críticas dissuadam as opiniões deles e agora podem simplesmente alimentar a especulação de que ele poderia deixar a equipe quando o contrato expirar no final da temporada.

