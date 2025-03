Após vencer a etapa de abertura da temporada 2025 da Fórmula 1 na Austrália, Lando Norris surgiu com um raro ar de confiança sobre suas chances de título neste campeonato, afirmando que a McLaren é a favorita neste ano.

O britânico venceu a corrida após segurar o atual tetracampeão, Max Verstappen, até o fim para garantir o triunfo no GP da Austrália, isso após a McLaren fazer uma dobradinha na classificação do sábado.

A McLaren terminou a última temporada como a equipe mais forte do grid, conquistando o primeiro título de construtores desde 1998, mas mesmo depois de um ritmo impressionante nos testes da pré-temporada, Norris fez questão de minimizar as expectativas. No entanto, a vitória em Albert Park claramente permitiu que Norris relaxasse no papel de favorito ao título.

"Somos os favoritos, somos a equipe a ser batida", disse ele. "Começar a temporada assim, com uma vitória, já é bom, mas fazer isso em uma corrida tão estressante, em que é tão fácil cometer um erro, tão fácil estragar tudo tão rapidamente - tudo pode dar errado em um segundo, em qualquer segundo da corrida".

"Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer com o carro deste ano. Acho que se você relaxar nessa posição, você fracassou, porque na F1, se você começar a pensar que as coisas estão boas e bem, é aí que você começa a ser pego".

"Sabemos que temos muito trabalho a fazer. Acho que somos os favoritos porque a equipe fez um trabalho incrível. Se tivéssemos começado no Bahrein, acho que não teríamos vencido a corrida".

Uma corrida com pista seca e molhada para abrir o novo ano significa que ainda há algumas perguntas sem respostas sobre o ritmo de corrida, mas, na pequena janela de pista seca disponível, Norris e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, estavam uma prateleira acima do resto.

Ambos foram surpreendidos pela chuva no final da corrida, depois de terem trocado para os pneus duros, e Piastri seguiu Norris até a grama na Curva 11, mas, enquanto o líder conseguiu se recuperar, o piloto da casa derrapou e caiu na classificação antes de se recuperar e terminar em nono.

Foi um final infeliz para Piastri, que foi informado de que está livre para correr com Norris nesse estágio inicial da nova temporada, sem as "Regras Papaya" da McLaren ainda em vigor. Verstappen e George Russell subiram ao pódio ao lado do vencedor.

Norris acredita que a qualidade da formação de pilotos da McLaren ajudará ambos a serem melhores ao longo da campanha.

"Temos dois pilotos lá em cima, um pressionando o outro - isso ajuda", acrescentou. "Se eu acho que eu e Oscar trabalhamos juntos ontem em termos de pressão um sobre o outro, isso nos permitiu obter um décimo e meio/um décimo a mais do que os dois pilotos aqui, porque seus companheiros de equipe não são tão equipados e experientes? Sim. Adicione isso à equação também - não diga apenas que é o carro".

"A equipe fez um trabalho incrível. Agradeço a eles por tudo o que estão fazendo. Sabemos que podemos melhorar muito ainda".

