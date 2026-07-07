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Segundo o PlanetF1, conversas entre o holandês e o time papaia estão em andamento, mas pessoas próximas ao australiano confiam em permanência; entenda o caso

Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Max Verstappen está ficando sem opções caso queira trocar de equipe na Fórmula 1. A Mercedes e a Ferrari já fecharam suas portas para o tetracampeão, pelo menos pensando na próxima temporada. Agora, a McLaren pode ser o único time com uma possível vaga, mas isso apenas se Oscar Piastri decidir sair.

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Acontece que Piastri tem contrato garantido com a McLaren até o fim da temporada de 2028, pelo menos. Inclusive, segundo informações apuradas pelo PlanetF1, a equipe responsável pela carreira do australiano não está preocupada com a 'ameaça' de interesse de Verstappen.

No entanto, o site ainda divulgou que o tetracampeão estaria na fase final de uma longa negociação com o time de Woking, mesmo com Zak Brown, CEO da equipe, negando o interesse no holandês.

Não é segredo que Verstappen está incomodado com o desempenho da Red Bull na atual temporada. O piloto já deixou bastante claro que está cobrando uma reviravolta e melhora no carro ainda antes do GP da Hungria.

Vale lembrar que o contrato do tetracampeão, segundo os rumores no paddock, prevê que Verstappen pode deixar Milton Keynes antes de 2028 caso não esteja entre os dois primeiros do campeonato até as férias de agosto.

No momento, o holandês é o sétimo colocado, tendo abandonado três etapas por problemas no carro. Até o momento, Verstappen somou 76 pontos. 

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