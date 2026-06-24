O ex-chefe de equipe da Haas, Guenther Steiner, acredita que o comandante da Mercedes, Toto Wolff, não hesitará em impor ordens de equipe caso a Ferrari e o heptacampeão Lewis Hamilton se tornem uma ameaça real aos campeonatos de construtores e de pilotos de 2026 da Fórmula 1.

Após uma forte recuperação da Ferrari no GP de Barcelona, onde Hamilton conquistou sua primeira vitória com a equipe de Maranello, Steiner acredita que a dinâmica na frente do grid pode mudar.

Em entrevista ao podcast The Red Flags, o ex-Haas refletiu sobre a disputa interna na Mercedes. Nas primeiras sete etapas da temporada 2026, a equipe de Brackley permitiu que seus pilotos, George Russell e Kimi Antonelli, disputassem a corrida livremente.

“Kimi venceu cinco corridas; George, uma. Isso diz tudo”, afirmou Steiner. “Portanto, acho que Kimi ainda está, como vocês dizem, no comando. Mas acho que a Mercedes os deixará correr livremente se o desempenho da Ferrari tiver sido apenas um caso isolado em Barcelona".

“Acho que, se o desempenho da Ferrari continuar assim, o Toto vai intervir para dar ordens de equipe, e acho que ele já deu a entender isso caso a Ferrari se aproxime, porque o Toto não vai perder um campeonato por não ter dado ordens de equipe".

“Ele quer vencer. Já faz um tempo que ele não vence, e está pronto para conquistar outro campeonato. Para o Toto, vencer significa que a Mercedes vence, ou seja, que o Toto vence. Quem está vencendo para ele? Não acho que ele realmente se importe".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Quando questionado sobre quando Wolff poderia tomar a decisão de escolher um piloto como o principal, Steiner acrescentou: “Acho que assim que Toto sentir que a Ferrari vai ser uma concorrente de verdade, como foi em Barcelona, ele vai agir. Ele não vai ficar esperando".

"Eles vão acompanhar a próxima corrida, ver como as coisas se desenrolam lá. E acho que eles já estão planejando; com certeza já realizaram reuniões. ‘Como vamos lidar com a situação se a Ferrari se aproximar?’”

Após vitórias consecutivas na China e no Japão, Antonelli se tornou o piloto mais jovem a liderar o campeonato. Ele deu continuidade à sua sequência de vitórias com mais três triunfos consecutivos em Miami, no Canadá e em Mônaco. O piloto de 19 anos agora lidera o campeonato com 41 pontos de vantagem sobre Hamilton, da Ferrari.

O companheiro de equipe de Antonelli, George Russell, vem em terceiro, nove pontos atrás do heptacampeão.

A oitava etapa da temporada, o GP da Áustria, acontecerá de 26 a 28 de junho no Red Bull Ring.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!