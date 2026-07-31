F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

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Ex-chefe da Haas vê britânico já estudando possibilidades de saída da Mercedes nos próximos anos

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

 Ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner acredita que George Russell já está explorando opções fora da Mercedes, sugerindo que o britânico pode estar avaliando uma possível mudança para a Audi em 2028.

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Apesar de ter uma vaga na Mercedes, o futuro de Russell na equipe tornou-se tema de debate após o desempenho impressionante de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli. O italiano tornou-se o piloto mais jovem a liderar o campeonato de pilotos após vitórias consecutivas na China e no Japão e, desde então, tem crescido cada vez mais.

Antonelli entrou na pausa de meio de ano tendo acumulado 219 pontos, 50 a mais do que o vice-líder Lewis Hamilton, da Ferrari. Russell ocupa apenas a terceira colocação, com 160 pontos, nove a menos que o heptacampeão do time de Maranello. 

Durante uma participação no The Red Flags Podcast, Steiner sugeriu que a dinâmica interna na Mercedes já está levando Russell a considerar opções para o futuro. Além da batalha com Antonelli, o britânico também pode estar sentindo a pressão da crescente especulação que liga Max Verstappen à Mercedes.

Embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha confirmado que gostaria de manter sua atual dupla de pilotos para 2027 e Russell também tenha reafirmado seu compromisso com a equipe, Steiner argumentou que o piloto poderia olhar para a Audi em 2028.

"Há muito interesse de pilotos em ir para a Audi em 2028", disse ele. "Para o próximo ano eles estão praticamente definidos, mas talvez haja uma possibilidade em 2028 na Audi. É um lugar bastante interessante porque eles estão fazendo progressos interessantes".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

 "Eles parecem estar no caminho certo e acho que haveria vários candidatos. Carlos [Sainz], com certeza. Acredito que George também está olhando em volta agora. Sabendo que está ao lado do Kimi, ele não quer passar o resto da carreira como companheiro dele, porque sabe exatamente qual será sua posição na equipe. Por isso, está tentando encontrar novas oportunidades", completou Steiner. 

A Audi concluiu a aquisição total da Sauber no início da temporada de 2026, garantindo Mattia Binotto e o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, em cargos de liderança. O time vem desenvolvendo sua unidade de potência desde 2022 e conta com o apoio de uma potência automotiva, o grupo Volkswagen, que investiu na equipe, fornecendo os recursos e o conhecimento técnico necessários para construir do zero uma operação capaz de disputar o campeonato.

Nada disso significa que Russell esteja prestes a deixar a Mercedes para correr pela Audi. No entanto, uma vaga na equipe de fábrica da marca alemã a partir de 2028 poderia oferecer ao britânico a oportunidade de liderar um projeto próprio, em vez de seguir lutando para manter o protagonismo que hoje precisa defender dentro do time de Wolff. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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