Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1 - Steiner critica comentário de Hamilton: "Busca fazer com que as pessoas sintam pena"

Ex-chefe da Haas não gostou das declarações do heptacampeão após a má classificação na Hungria, dizendo que o britânico estava adotando atitude de uma vítima em busca de simpatia

Téha Courbon
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari se mostrou mais complicada do que o esperado. Depois de mais de dez temporadas na Fórmula 1 com a  Mercedes, onde venceu a maioria de suas corridas, o sete vezes campeão mundial iniciou uma nova fase da carreira em 2025.

Leia também:

Essa transição, que deveria ser um dos principais eventos da temporada, foi acompanhada por uma fase de adaptação bastante abrupta. Hamilton ainda está lutando para se acostumar com o SF-25, e seus resultados nas corridas e na classificação refletem a falta de confiança no novo carro. 

No GP da Hungria, o britânico foi eliminado no Q2, enquanto seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, conquistou a pole position. Após a sessão, o heptacampeão não escondeu a decepção diante da mídia, explicando que o problema estava no piloto e não no carro e que ele era "realmente inútil". Para Günther Steiner, ex-chefe da Haas e uma figura popular no esporte a motor, a declaração foi um tanto quanto infeliz. 

"Como pode um sete vezes campeão mundial dizer 'sou inútil'?", questionou no The Red Flags Podcast. "Não é sobre o desempenho dele, isso não me interessa, não vou julgar sua performance. Ele está passando por um período difícil. Em um momento ou outro de nossas vidas, todos nós passamos por dificuldades, eu mesmo sempre tenho. Mas ficar lá e dizer 'oh, eu sou inútil', não acho que seja a atitude certa. De minha parte, não gosto da atitude de alguém que desiste". 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"É uma atitude que busca fazer com que as pessoas sintam pena de você. Mas, para mim, se sou sete vezes campeão mundial, tenho confiança suficiente para saber que não sou ruim. Só preciso me esforçar mais e recuperar meu ânimo", continuou. 

"É assim às vezes, mas dizer 'sou inútil', para mim, foi um pouco... bem, algumas semanas atrás você estava reunido com os engenheiros dizendo a eles o que fazer, e agora você volta dizendo 'sou inútil'. Concentre-se no que você faz de melhor, que é pilotar um carro de F1, porque ele faz isso muito bem: ele é heptacampeão".

Permanência de Vasseur é correta 

Após o início complicado da temporada da Ferrari, muitos - principalmente a mídia italiana - criticaram o chefe de equipe da Scuderia, Frédéric Vasseur, apontando o dedo para o francês por não corresponder às expectativas no comando da equipe. Desde então, Vasseur foi reconduzido ao comando da Ferrari por várias temporadas. De acordo com Steiner, essa decisão foi a correta. 

"Eu dei minha opinião: para a Ferrari, o melhor é que Fred fique", declarou. "É o que é melhor para a Ferrari no momento. E não é porque ele é um amigo, é porque acho que precisamos de estabilidade. Se eles mudarem de novo, então o próximo cara terá uma desculpa por dois anos e então eles o mudarão novamente. Que deixem Fred pelo menos até o final do ano que vem". 

Frederic Vasseur (Ferrari)

Frederic Vasseur (Ferrari)

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Se eles não estão onde querem estar, e eu não sei exatamente onde querem estar - obviamente, sei que querem ser campeões mundiais. Mas só pode haver um campeão mundial e, no momento, eles estão em segundo lugar. O que você espera de Fred? Ele não é um mágico, precisa de tempo, e acho que eles estão fazendo um bom trabalho, com exceção de alguns problemas, como todos têm, como o fato de Lewis [Hamilton] não estar se saindo bem", falou. 

"Mas mesmo que você ache que Lewis não está tendo o desempenho esperado, eles ainda estão em segundo lugar no campeonato mundial, em uma posição muito forte. Então, no final das contas, é apenas a McLaren que está melhor este ano. O que você quer fazer? É uma competição. Portanto, acho que a decisão certa é mantê-lo", finalizou Steiner. 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Téha Courbon Fórmula 1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: McLaren pode igualar recorde extraordinário no GP da Holanda; saiba mais
Mais de
Téha Courbon
F1: Colapinto sofre acidente em Hungaroring durante testes da Pirelli

F1: Colapinto sofre acidente em Hungaroring durante testes da Pirelli

Fórmula 1
F1: Colapinto sofre acidente em Hungaroring durante testes da Pirelli
F1 - Piastri: "Não esperava ficar em segundo atrás de uma Ferrari"

F1 - Piastri: "Não esperava ficar em segundo atrás de uma Ferrari"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri: "Não esperava ficar em segundo atrás de uma Ferrari"
F1: Em Spa, Bortoleto aprende com erros e se destaca em corrida com chuva

F1: Em Spa, Bortoleto aprende com erros e se destaca em corrida com chuva

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Em Spa, Bortoleto aprende com erros e se destaca em corrida com chuva
Lewis Hamilton
Mais de
Lewis Hamilton
F1 - Chefe da Ferrari é otimista para Holanda: "Queremos manter a tendência positiva dos últimos GPs"

F1 - Chefe da Ferrari é otimista para Holanda: "Queremos manter a tendência positiva dos últimos GPs"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Chefe da Ferrari é otimista para Holanda: "Queremos manter a tendência positiva dos últimos GPs"
Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1

Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1

Fórmula 1
Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

Fórmula 1
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas
Ferrari
Mais de
Ferrari
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

Fórmula 1
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

Fórmula 1
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Fórmula 1
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros