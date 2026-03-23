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Chefe da Mercedes entrou no rádio do italiano para dizer que os críticos estavam errados ao duvidar da sua escolha em contratar o jovem piloto

Lydia Mee
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Guenther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, criticou Toto Wolff por "autopromoção" depois da vitória de Kimi Antonelli no GP da China. 

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Depois que o piloto italiano cruzou a linha de chegada no Circuito Internacional de Xangai, Wolff entrou no rádio para parabenizá-lo. "'Ele é muito jovem. Não devemos colocá-lo em uma Mercedes. Coloquem-no em uma equipe menor. Ele precisa de experiência. Olhem os erros que ele comete.' Lá vamos nós, Kimi. Vitória", disse o chefe da equipe.

“Ah, foi pura autopromoção”, disse Steiner no podcast The Red Flags. “Certifique-se de que todos estão vendo que eu não fiz nada de errado. E o Toto não precisa disso. Mas acho que ele tem um complexo. Quero dizer, o cara venceu. Você não precisa explicar isso agora, Toto."

“Todo mundo acredita nisso. Você pode ver, pode sentir, pode ouvir. Você não precisa contar para todo mundo. E, no fim das contas, foi o Kimi quem conseguiu e não Wolff. Temos que respeitar isso também."

O austríaco enfrentou críticas quando contratou Antonelli para ocupar a vaga deixada pelo heptacampeão Lewis Hamilton, devido à sua rápida ascensão no mundo do automobilismo — pulando a Fórmula 3 para ingressar na Fórmula 2 em 2024 — e à sua idade. Mas sua vitória na China silenciou, de certa forma, esses críticos. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

“Quando as coisas dão errado, há pessoas que se manifestam e dizem: ‘Foi uma decisão errada’ e ‘A Mercedes arriscou demais’. E nunca foram críticas realmente duras, porque as pessoas reconhecem o talento que ele tem”, disse Wolff à imprensa na China.

“Mas havia muitas vozes dentro e fora do esporte dizendo: ‘Foi um erro fazer isso’. Então, é bom ter uma pequena revanche. Mas, obviamente, é apenas uma vitória em uma corrida."

“E esse esporte em que vivemos é maníaco-depressivo. Hoje, está ótimo. Daqui a duas semanas, estaremos no Japão, e ele bate no muro, e as pessoas dizem que ele é muito jovem. Então, acho que precisamos apenas manter os pés no chão.”

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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