O GP de Las Vegas de Fórmula 1 trouxe mais um capítulo na tensa relação entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Para Guenther Steiner, ex-chefe da Haas, a única forma de acalmar os ânimos do monegasco é ameaçá-lo de demissão.

Cerca de um mês depois da discussão pública na Ferrari após o GP da Cidade do México, a dupla voltou a se estranhar, desta vez nas ruas de Las Vegas. Leclerc acertou Hamilton durante a corrida e foi punido com 10 segundos. A atitude não agradou a Fred Vasseur e reacendeu o debate sobre a situação vivida pela Scuderia.

Em participação no podcast Red Flag, Steiner apontou o principal impasse da equipe italiana para 2026: ter dois pilotos de ponta e não poder usar certo tipo de pressão. "Acredito que a grande dificuldade ali é que você não pode dizer para eles: 'Se você não jogar limpo, eu vou te mandar embora'", afirmou.

Questionado sobre uma saída para a tensão, o ex-chefe sugeriu que a ameaça poderia funcionar, e com um destino bem específico.

"Vamos colocar o Charles na Haas. Essa é a solução. Alguém pensou nisso antes? Eu acredito que não. Se você não está gostando, temos um assento para você: volte para onde você estava."

"Porque ele começou a carreira dele na Haas. Eu estava lá. Talvez, ameaçar fazer isso pode acalmar os ânimos dele. Você não precisa, necessariamente, se livrar dele. Ele não ficaria feliz, mas ele não tem que ficar feliz porque foi ele quem criou toda essa bagunça."

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