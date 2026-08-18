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F1: Steiner detona trabalho de Vowles e prevê Williams atrás da Aston Martin

Ex-chefe da Haas afirma que dirigente pode deixar equipe caso desempenho não melhore no início de 2027

Redação Motorsport.com
Publicado:
James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Gunther Steiner fez duras críticas ao trabalho de James Vowles à frente da Williams na Fórmula 1 e acredita que mudanças no comando da equipe podem acontecer já no início da temporada de 2027 caso a atual situação não seja revertida.

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Demitido pela Haas no final de 2024 e atualmente envolvido na MotoGP à frente da KTM Tech3, Steiner ironizou as dificuldades enfrentadas pela Williams com o FW48 e questionou diretamente a capacidade da equipe de solucionar seus problemas ao longo da temporada de 2026.

"Embora eu não ache que James esteja fazendo seu trabalho direito, acho que ele deveria pelo menos ter tempo para ler todos os seus e-mails", brincou Steiner no podcast The Red Flags. "Ele os recebeu no início do ano e sabe o que precisa fazer, só não teve tempo de ler tudo."

"Então, primeiro ele precisa organizar seus e-mails e encontrar uma solução antes do final do ano. Se ele não tiver lido todos os seus e-mails até o final do ano, então ele poderá ser demitido", acrescentou.

Steiner foi além e estabeleceu um prazo para que a Williams demonstre uma reação. Na avaliação do ex-chefe da Haas, a ausência de progresso nas primeiras etapas de 2027 poderia provocar mudanças dentro da estrutura de Grove.

"Se as coisas continuarem como estão, haverá mudanças na equipe depois de cinco ou seis corridas na próxima temporada. Já houve tempo suficiente para ler os e-mails e corrigir a situação. Se você não fez isso, é hora de sair", afirmou.

As críticas também foram direcionadas à evolução do FW48 durante 2026. A Williams introduziu atualizações ao longo do campeonato, mas, segundo Steiner, não conseguiu apresentar o avanço esperado.

"No início da temporada, a Williams prometeu: 'Voltaremos, sabemos exatamente o que precisa ser feito.' E o que aconteceu no final? Agora, pelo contrário, estão regredindo em vez de progredir", argumentou.

Um dos pontos citados é o pacote levado para Silverstone, que incluiu um novo bico, mas não entregou o ganho de desempenho esperado pela equipe.

Steiner também demonstrou pessimismo em relação às perspectivas da Williams no Mundial de Construtores. Para ele, a Aston Martin tem condições de somar pontos de forma mais consistente durante a segunda metade da temporada e superar a rival.

"Acho que a Aston Martin tem boas chances de marcar dois pontos em uma corrida, dois pontos em outra... e eventualmente alcançar seus rivais, porque não acredito que a Williams vá marcar mais pontos", concluiu Steiner. 

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