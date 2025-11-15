F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
Ex-chefe da Haas alertou que, se o australiano não vencer o campeonato de pilotos de 2025, ele deve voltar mais forte na virada do ano ou deixar equipe
Guenther Steiner disse a Oscar Piastri que ele precisa se reerguer durante a virada do ano e voltar mais forte em 2026, ou então deixar a McLaren. Piastri está atualmente disputando seu primeiro título de pilotos com seu companheiro de equipe, Lando Norris, e Max Verstappen, da Red Bull. O piloto australiano está em segundo lugar, 24 pontos atrás de Norris e 25 pontos à frente de Verstappen, com três etapas restantes para o fim da temporada da Fórmula 1.
Comentando sobre o campeonato de pilotos, o ex-chefe de equipe da Haas afirmou que se Piastri não conquistar o título este ano, ele precisará se reerguer durante a pausa de inverno (na Europa, verão no Brasil) e voltar mais forte, ou deixar a equipe de Woking.
“Especialmente se ele não ganhar o campeonato, acho que ele tem uma boa chance de entrar em qualquer outro bom carro”, disse Steiner ao The Red Flags Podcast. “Ele é um bom piloto e às vezes a mudança é boa. Ele é jovem o suficiente para se adaptar. Ele deveria e acho que vai. Essa é a minha opinião".
Ele acrescentou: “Ele só precisa se reerguer durante o inverno e voltar mais forte do que antes. Caso contrário, se não voltar mais forte, acho que o melhor para ele é trocar de equipe. Mas ele pode voltar porque ainda o considero muito bem".
Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Piastri precisa encontrar um impulso de desempenho para as últimas três etapas, já que não consegue um pódio desde o GP da Itália. Pressionando ainda mais Piastri está Verstappen, que se aproxima cada vez mais dele. Steiner argumentou que o holandês provavelmente ultrapassará Piastri na segunda posição da classificação.
“Por que não? Ele continua fazendo isso. Se você disser que o Oscar está agora destruído mentalmente, então o Max estará à frente dele, com certeza”, acrescentou. "Max está motivado, como vimos no Brasil. Ele não desistiu depois de um treino ruim. Arregaçou as mangas, melhorou e terminou no pódio".
O GP de Las Vegas, que dará início à última rodada tripla de corridas da temporada, está marcado para os dias 20 a 22 de novembro.
Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
F1 - Wolff comenta chances de título de Verstappen após Interlagos: "Barco já partiu"
F1: Falta de pódios de Piastri afeta promoção em restaurante australiano
F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
Chefe da McLaren classifica atual geração da F1 como a melhor da história
Últimas notícias
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários