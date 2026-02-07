Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Geral
Geral
Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos
Fórmula 1

F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Dados coletados no shakedown de Barcelona foram muito importantes para a equipe continuar desenvolvendo o MCL40

Alex Harrington
Publicado:
Add as a preferred source
Oscar Piastri, McLaren

O chefe da McLaren, Andrea Stella, afirma que os testes em Barcelona comprovaram que as maiores melhorias do MCL40 virão do aprendizado sobre como explorar a unidade de potência, bem como a aerodinâmica ativa introduzida da Fórmula 1 em 2026.

Leia também:

A equipe de Woking abordou seus testes no Circuito de Barcelona - , com o entendimento de que seria sua primeira experiência real com um novo conjunto de regulamentos. Agora, cerca de 291 voltas dadas por Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe tem uma base sólida, embora precise se desenvolver rapidamente.

Mas Stella não teme o fato de que o desempenho geral será ditado pela rapidez com que as equipes e os pilotos conseguirão entender o "conjunto de ferramentas" de recursos que essas novas regulamentações oferecem.

"Foram três dias muito úteis", disse ele em uma entrevista publicada no site da McLaren. "Conseguimos coletar uma grande quantidade de dados e começar a entender como a nova geração de monopostos se comportam na realidade em pista e não mais apenas em simuladores".

O italiano fez questão de acrescentar que o carro reagiu como eles esperavam e de acordo com suas simulações. Isso talvez seja uma lufada de ar fresco após os problemas de correlação enfrentados por várias equipes durante a era do efeito solo. 

"O que vimos na pista estava em linha com as expectativas e, acima de tudo, com as simulações. O que ficou claro é que a curva de aprendizado é muito íngreme para todos – pilotos e equipes –, o que significa que cada volta ensina algo útil em termos de desempenho".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: McLaren

"Afinal, era natural esperar tal cenário, considerando que esses carros são totalmente novos, de A a Z. Sabemos que o MCL40 é um bom ponto de partida, mas agora temos que trabalhar duro para desenvolvê-lo e, através do nosso conhecimento do carro, melhorar o desempenho geral do pacote, tanto para o futuro imediato quanto para definir melhor as linhas de desenvolvimento durante a temporada".

"Embora sejam indicações muito preliminares, acredito que uma das áreas onde há grande margem para melhorias é na exploração da nova unidade de potência e de todas as opções disponíveis para o piloto".

Vale lembrar que a McLaren segue usando motores produzidos pela Mercedes nesta temporada.

"Há também muito potencial a ser explorado em termos de gerenciamento da configuração aerodinâmica variável, referindo-se à alternância entre o Modo Curva e o Modo Reta".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Horner impõe condição decisiva para retornar à F1

Principais comentários

Mais de
Alex Harrington

F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Hamilton revela nova obsessão após vender coleção de supercarros

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Hamilton revela nova obsessão após vender coleção de supercarros
Mais de
McLaren

F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

F1 - Norris tem sensação parecida que a de Bortoleto sobre carros de 2026: "Parece um F2"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Norris tem sensação parecida que a de Bortoleto sobre carros de 2026: "Parece um F2"

F1: Norris "respeita" Verstappen, mas "não mudará estilo" ao defender título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris "respeita" Verstappen, mas "não mudará estilo" ao defender título

Últimas notícias

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Misc Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026