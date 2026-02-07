O chefe da McLaren, Andrea Stella, afirma que os testes em Barcelona comprovaram que as maiores melhorias do MCL40 virão do aprendizado sobre como explorar a unidade de potência, bem como a aerodinâmica ativa introduzida da Fórmula 1 em 2026.

A equipe de Woking abordou seus testes no Circuito de Barcelona - , com o entendimento de que seria sua primeira experiência real com um novo conjunto de regulamentos. Agora, cerca de 291 voltas dadas por Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe tem uma base sólida, embora precise se desenvolver rapidamente.

Mas Stella não teme o fato de que o desempenho geral será ditado pela rapidez com que as equipes e os pilotos conseguirão entender o "conjunto de ferramentas" de recursos que essas novas regulamentações oferecem.

"Foram três dias muito úteis", disse ele em uma entrevista publicada no site da McLaren. "Conseguimos coletar uma grande quantidade de dados e começar a entender como a nova geração de monopostos se comportam na realidade em pista e não mais apenas em simuladores".

O italiano fez questão de acrescentar que o carro reagiu como eles esperavam e de acordo com suas simulações. Isso talvez seja uma lufada de ar fresco após os problemas de correlação enfrentados por várias equipes durante a era do efeito solo.

"O que vimos na pista estava em linha com as expectativas e, acima de tudo, com as simulações. O que ficou claro é que a curva de aprendizado é muito íngreme para todos – pilotos e equipes –, o que significa que cada volta ensina algo útil em termos de desempenho".

Oscar Piastri, McLaren Foto: McLaren

"Afinal, era natural esperar tal cenário, considerando que esses carros são totalmente novos, de A a Z. Sabemos que o MCL40 é um bom ponto de partida, mas agora temos que trabalhar duro para desenvolvê-lo e, através do nosso conhecimento do carro, melhorar o desempenho geral do pacote, tanto para o futuro imediato quanto para definir melhor as linhas de desenvolvimento durante a temporada".

"Embora sejam indicações muito preliminares, acredito que uma das áreas onde há grande margem para melhorias é na exploração da nova unidade de potência e de todas as opções disponíveis para o piloto".

Vale lembrar que a McLaren segue usando motores produzidos pela Mercedes nesta temporada.

"Há também muito potencial a ser explorado em termos de gerenciamento da configuração aerodinâmica variável, referindo-se à alternância entre o Modo Curva e o Modo Reta".

