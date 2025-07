O chefe da McLaren, Andrea Stella, acredita que as últimas atualizações da Ferrari acrescentarão intriga duradoura à batalha do campeonato de Fórmula 1, mesmo que não tenha conseguido converter seu novo desempenho em uma pole no GP da Inglaterra.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram fortes durante todo o fim de semana, tendo liderado os tempos no TL1, TL3 e no Q2. No entanto, ambos os pilotos da Ferrari ficaram aquém na disputa dos 10 melhores no sábado – com Hamilton em quinto e Leclerc em sexto em Silverstone.

Em vez disso, uma impressionante última volta do atual campeão Max Verstappen fez com que a Red Bull conquistasse a pole à frente da dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, respectivamente.

Isso tudo acontece depois de uma considerável atualização do assoalho da Scuderia e Stella acredita que a Ferrari, que ainda não venceu um GP este ano, mostrou melhorias suficientes para potencialmente lutar na frente do pelotão pelo resto de 2025.

"Definitivamente, tenho que dizer que, olhando para os tempos de volta que a Ferrari conseguiu fazer em cada sessão, ela parece ser a equipe mais forte, provavelmente ainda é a mais forte", disse Stella, quando perguntado se seu time, que é líder do campeonato, estava esperando um desafio da Ferrari em vez de Verstappen.

"As diferenças são muito pequenas e Max também saiu para a última volta no Q3 relativamente alguns minutos depois ou um minuto depois, e aqui pode haver uma pequena variação de vento que pode afetar um décimo aqui e ali, então tudo é muito apertado. É difícil dizer qual era a equipe mais forte, mas a Ferrari definitivamente parecia ser a mais competitiva", falou.

"Mesmo se olharmos para o Q2, acho que eles estavam em P1 e P2 de forma bastante convincente naquele momento, então parece que as atualizações que eles levaram para a Áustria parecem ter funcionado muito bem, o que torna o GPrêmio de Silverstone interessante não apenas por causa da situação apertada na frente do grid, mas eu diria que também é interessante para o restante do campeonato, especialmente com a Ferrari."

Andrea Stella, McLaren Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

Se Stella estiver correto, a Ferrari poderá ser novamente a rival mais próxima da McLaren pelo título de construtores, tendo terminado em segundo lugar na última temporada, em um ano em que Verstappen conquistou o quarto título consecutivo, apesar de a Red Bull ter sido superada durante a maior parte da segunda metade da campanha.

O holandês mais uma vez atrapalhou a McLaren e a Ferrari ao conquistar uma surpreendente pole em Silverstone, mas Stella não ficou surpreso com a volta do tetracampeão: "A razão pela qual nunca descartamos Max é porque ele é Max Verstappen e seria extremamente ingênuo pensar que ele não está no jogo", disse Stella. "Acho que ele deu mais uma prova hoje de como é rápido, de como é capaz de maximizar o potencial que tem disponível."

"Também sabemos que, nesse tipo de pista com trechos de alta velocidade e asfalto liso, a Red Bull costuma se sair muito bem, então não é surpresa ver o Max na frente. Parece que foi uma pole position merecida e parece que Max, com base nos tempos de volta que conseguiu na sexta-feira, que foram competitivos com combustível alto, ele é um candidato muito sério a vencer o GP da Inglaterra", finalizou.

