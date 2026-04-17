F1 - Stella brinca com rumores sobre ida para a Ferrari: "Parece um confeiteiro invejoso"
Chefe da McLaren foi alvo de boatos após anúncio da transferência de Gianpiero Lambiase
Andrea Stella, McLaren
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Na última semana, Gianpiero Lambiase anunciou que deixará a Red Bull no fim de 2027 para se juntar a McLaren na Fórmula 1 como diretor de corrida, respondendo diretamente ao chefe de equipe, Andrea Stella. Porém, a notícia desencadeou rumores envolvendo o próprio Stella, ligando-o a uma possível transferência para a Ferrari.
Em entrevista ao site oficial da McLaren, Stella comentou sobre os boatos pela primeira vez e brincou com a situação. O chefe de equipe afirmou que os rumores o fizeram sorrir, além de funcionarem quase como uma antecipação da silly season (temporada sem corridas, quando boatos são mais frequentes).
"Honestamente, alguns dos rumores recentes, incluindo aqueles sobre salários astronômicos e supostos pré-contratos “míticos”, me fizeram sorrir. Parece até que a “silly season”, que normalmente começa antes do verão, chegou mais cedo", falou.
O italiano encarou a situação com bom humor, explicando estar acostumado com as especulações: "Parece até que algum confeiteiro invejoso tentou estragar a preparação de uma boa sobremesa na 'confeitaria McLaren'. No entanto, sabemos muito bem como distinguir os bons ingredientes dos biscoitos envenenados…".
Stella ainda falou sobre a contratação de Lambiase, destacando a chegada do engenheiro como "mais uma confirmação de quão atraente a McLaren se tornou para os melhores talentos da F1".
"Essa credibilidade é resultado do trabalho árduo de todos os homens e mulheres que atuaram na McLaren nos últimos anos para construir uma cultura que permite às pessoas crescer e contribuir para um objetivo comum, em um ambiente saudável e agradável. Além dos resultados da McLaren na pista e do espírito da equipe, percebido corretamente por quem está de fora, estou convencido de que isso contribuiu para a decisão de Gianpiero de se juntar a nós", acrescentou.
"A chegada dele é a clássica cereja do bolo em um projeto que já possui todos os ingredientes certos desde o início. Para mim, ele será um apoio fundamental, assumindo uma função que atualmente acumulo com o meu papel de chefe de equipe", concluiu.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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