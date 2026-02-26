F1 - Stella define abordagem da McLaren em 2026: "Tentar explorar o contra-ataque"

O melhor do grid é o... rival. Campeã de construtores da temporada 2025 da Fórmula 1, a McLaren vem adotando uma postura 'defensiva' sobre sua performance diante da nova era da categoria. Discurso mantido pelo chefe da equipe, Andrea Stella.

Questionado sobre em qual lugar o time de Woking estava em comparação com as outras equipes da primeira prateleira, Stella classificou o esquadrão papaia como a terceira força.

"Sinto que posso confirmar o que disse no Bahrein: os 'suspeitos de sempre' [Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull] estão um passo à frente da concorrência. Dentro deste grupo de elite, acreditamos que Ferrari e Mercedes estão um passo à frente, embora seja difícil quantificar o tamanho dessa diferença. Descobriremos a partir da próxima semana em Melbourne", enfatizou.

"Precisamos trabalhar duro para alcançá-los e desenvolver o carro o mais rápido possível. Uma vez que as cartas estejam na mesa, o desenvolvimento se tornará o maior desafio. Para usar uma metáfora do futebol, na primeira parte da temporada jogaremos um pouco na defesa, tentando explorar o contra-ataque", brincou.

Com Lando Norris indo na contra mão das opiniões emitidas por Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso sobre a complexidade dos novos termos e da nova engenharia envolvendo os motores, Andrea fez questão de ressaltar a importância dos pilotos na atual era da categoria.

"Não esqueçamos, o talento de um piloto e a capacidade de tirar o máximo proveito de todas as ferramentas à sua disposição talvez nunca tenham sido tão importantes , não apenas na classificação, mas em todos os aspectos da gestão da corrida, desde a largada em diante. A qualidade da integração entre piloto, engenheiros e o carro será cada vez mais importante", encerrou.

