Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

TCR South America
Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2

F2
Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2
Fórmula 1

F1 - Stella define abordagem da McLaren em 2026: "Tentar explorar o contra-ataque"

Chefe da equipe de Woking classificou o time como o terceiro na hierarquia de forças no momento

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O melhor do grid é o... rival. Campeã de construtores da temporada 2025 da Fórmula 1, a McLaren vem adotando uma postura 'defensiva' sobre sua performance diante da nova era da categoria. Discurso mantido pelo chefe da equipe, Andrea Stella. 

Leia também:

Questionado sobre em qual lugar o time de Woking estava em comparação com as outras equipes da primeira prateleira, Stella classificou o esquadrão papaia como a terceira força. 

"Sinto que posso confirmar o que disse no Bahrein: os 'suspeitos de sempre' [Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull] estão um passo à frente da concorrência. Dentro deste grupo de elite, acreditamos que Ferrari e Mercedes estão um passo à frente, embora seja difícil quantificar o tamanho dessa diferença. Descobriremos a partir da próxima semana em Melbourne", enfatizou. 

"Precisamos trabalhar duro para alcançá-los e desenvolver o carro o mais rápido possível. Uma vez que as cartas estejam na mesa, o desenvolvimento se tornará o maior desafio. Para usar uma metáfora do futebol, na primeira parte da temporada jogaremos um pouco na defesa, tentando explorar o contra-ataque", brincou. 

Com Lando Norris indo na contra mão das opiniões emitidas por Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso sobre a complexidade dos novos termos e da nova engenharia envolvendo os motores, Andrea fez questão de ressaltar a importância dos pilotos na atual era da categoria. 

"Não esqueçamos, o talento de um piloto e a capacidade de tirar o máximo proveito de todas as ferramentas à sua disposição talvez nunca tenham sido tão importantes , não apenas na classificação, mas em todos os aspectos da gestão da corrida, desde a largada em diante. A qualidade da integração entre piloto, engenheiros e o carro será cada vez mais importante", encerrou.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen escancara realidade da Red Bull após pré-temporada: "Não estaremos lutando pela vitória"

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

F1 - Verstappen escancara realidade da Red Bull após pré-temporada: "Não estaremos lutando pela vitória"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen escancara realidade da Red Bull após pré-temporada: "Não estaremos lutando pela vitória"

Por que regra dos 107% volta a chamar atenção na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Por que regra dos 107% volta a chamar atenção na F1

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Últimas notícias

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado