Andrea Stella, chefe da McLaren, diz que é uma "boa notícia" para sua equipe o fato de os rivais da Fórmula 1 estarem focados no que ele acredita serem razões incorretas pelas quais o time de Woking está dominando.

A McLaren tem estado na vanguarda há 12 meses, desde que um grande pacote de atualização no GP de Miami de 2024 reverteu as coisas e a transformou de uma equipe mediana em uma máquina vencedora. Eles conquistaram o primeiro título de construtores em 26 anos na última temporada e não demonstraram nenhuma evidência de terem perdido o brilho este ano, vencendo cinco das seis corridas para estabelecer uma liderança saudável na tabela de equipes.

O enorme salto de desempenho da equipe papaia deixou os rivais perplexos e alarmados, com a McLaren enfrentando sugestões de resfriamento a água dos pneus no ano passado, explorando a elasticidade aerodinâmica das asas melhor do que qualquer outra e tendo encontrado um 'truque mágico' para manter a degradação dos pneus traseiros sob controle de forma tão eficaz.

Os carros da equipe britânica têm sido constantemente liberados pela FIA, embora o órgão regulador tenha decidido controlar o quanto as equipes estão flexionando as asas, com a mais recente restrição à asa dianteira ocorrendo no final deste mês na Espanha.

Depois que a McLaren acabou com a concorrência em Miami, os rivais esperam que os testes de flexão mais rigorosos introduzidos em Barcelona mudem o quadro competitivo, mas o chefe da equipe, Stella, descartou a noção de que as asas dianteiras da McLaren são as responsáveis pelo sucesso.

"Para nós, é uma boa notícia quando nossos rivais se concentram - não neles mesmos - em alguns dos aspectos que supostamente estão presentes em nosso carro e que, na verdade, nem estão presentes", disse Stella em Ímola na sexta-feira.

"E, certamente, mesmo que estivessem - digamos, deflexão da asa dianteira, como todo mundo - isso não tem nada a ver com a razão pela qual a McLaren é muito competitiva. Portanto, espero que no futuro haja mais sagas desse tipo, porque isso significa que nossos rivais continuam se concentrando nas coisas erradas e, para nós, isso é apenas uma boa notícia. Está ajudando em nossa busca."

Para ser justo com Max Verstappen, o holandês também pediu que a Red Bull se concentre em seus próprios problemas em vez de ficar olhando por cima do muro para o que a McLaren está fazendo.

"É uma perda de tempo pensar nessas coisas", disse o tetracampeão mundial. "Para nós, é mais importante nos concentrarmos em nosso carro. Temos muito trabalho a fazer lá e entender, é claro, o que precisamos melhorar. Acho que isso é o mais importante."

A diferença da McLaren em relação aos outros times certamente deixou a Red Bull cada vez mais pessimista em relação às suas ambições de título, com o conselheiro da equipe Helmut Marko aceitando que Barcelona não vai virar a temporada de cabeça pra baixo de forma repentina.

"O campeonato se torna cada vez mais difícil ou irrealista", disse Marko à Sky. "Também não acho que Monte Carlo mudará muita coisa. Talvez em Barcelona, quando os regulamentos mais rígidos sobre as asas entrarem em vigor, isso possa fazer a diferença, mas será difícil. A McLaren é simplesmente forte em todas as pistas, com todos os pneus."

