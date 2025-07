A McLaren conseguiu mais uma dobradinha no fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1, liderada por Oscar Piastri, que assumiu a liderança da prova após ultrapassar o companheiro de equipe, Lando Norris, nos primeiros metros após a largada. O australiano colocou pneus médios na volta 13 e administrou a vantagem até o fim, mantendo a ponta e segurando Norris, que trocou para pneus duros na volta seguinte.

No entanto, após a corrida, houve especulação de que Norris pode ter tido um carro 'mais fraco' que Piastri. Pouco tempo antes do safety car voltar aos boxes, no fim da volta 4, o britânico foi avisado pelo rádio que o nível de sua bateria estava baixo, o que causou alguns questionamentos depois da prova.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, falou sobre o assunto: "Na verdade, quando se trata do uso da bateria na largada, entendo que houve uma pequena anomalia, que na verdade ocorreu dos dois lados. Então, nada que tenha penalizado o Lando em particular, em comparação com o Oscar. Ainda estamos analisando os dados, mas esse foi o primeiro retorno que recebi".

"Portanto, acredito que a ultrapassagem, no fim das contas, aconteceu porque é muito difícil para o carro que lidera o pelotão chegar em primeiro na Curva 5. Não é impossível, mas exige uma vantagem razoável ao cruzar a linha de chegada, o que não era o caso do Lando já desde a largada", dizze Stella.

