F1: Stella explica diferenças entre Mercedes e McLaren, mesmo com motores iguais
Chefe da McLaren analisa pontos divergentes das duas equipes em termos de software, aderência em curvas e downforce
A pergunta é simples na atual Fórmula 1: se a superioridade da Mercedes na classificação em Melbourne se deve principalmente à sua unidade de potência, por que os dois McLaren estão na terceira fila, atrás de um Red Bull e um Mercedes?
Lando Norris e Oscar Piastri têm o mesmo motor usado por George Russell (como exige o regulamento, que não permite a homologação de duas especificações diferentes de unidade de potência), mas gerenciá-lo e otimizá-lo por meio de software é uma tarefa que cada equipe realiza de forma independente.
É uma oportunidade que o regulamento concede a todas as equipes, mas, especialmente na fase inicial de um ciclo técnico, é inegável que a equipe que desenvolveu a unidade de potência tenha um entendimento mais profundo do projeto, o que beneficia seu uso mais eficiente.
Na classificação em Albert Park, Piastri ficou 0s239 segundos atrás de Russell no primeiro setor, 0s371 no segundo e 0s252 no terceiro. Os gráficos de telemetria confirmam a vantagem de Russell em todas as retas, principalmente na segunda parte delas. Alguns também especularam sobre uma melhor escolha das relações de transmissão, mas Andrea Stella descreveu a análise com mais detalhes.
“Como podem imaginar, este foi um dos pontos principais da nossa análise pós-classificação. Precisamos entender como usar melhor essas unidades de potência, porque, como podemos ver, isso adiciona muito tempo de volta. De certa forma, devo dizer, isso é uma boa notícia, porque ficou claro que há muita margem de melhora disponível se o sistema de controle e a programação forem usados corretamente. Portanto, há muito tempo de volta disponível.”
Stella enfatizou que esta ainda era a primeira sessão de classificação com esses motores.
"Foi um passo importante para entendermos a situação: finalmente todos corremos nas mesmas condições, e isso nos permitiu compreender diversos aspectos. Desse ponto de vista, ser uma equipe cliente certamente não te coloca em uma posição vantajosa, mas isso não tem nada a ver com o hardware, e sim com a melhor maneira de explorá-lo.”
“Estamos entrando em uma nova era na F1, na qual muitos fatores se tornam essenciais, como usar a energia na reta anterior para maximizar seu uso na reta seguinte, e existem vários desses fatores. Estamos diante de uma nova linguagem e também de uma nova maneira de pensar."
A declaração de Stella é clara para todos. Russell ficou apenas em 15º na medição de velocidade na linha de chegada, mas na reta após a curva 2, sua velocidade foi, de longe, a mais rápida.
"Precisamos aprender algumas coisas sobre a unidade de potência", admitiu Stella. "Mas também é verdade que a Mercedes não é rápida apenas nas retas. Há algumas curvas em que podemos competir com eles, mas em outras eles são mais rápidos. Então, acho que a Mercedes está fazendo um trabalho melhor atualmente, não só em termos de aproveitamento da unidade de potência, mas também em termos de aderência geral nas curvas."
"Imagino que isso tenha a ver especificamente com o nível de downforce", comentou o chefe da equipe. "Então, para a McLaren, existem dois objetivos claros. Um é trabalhar em conjunto com nossos parceiros da HPP para obter mais desempenho da unidade de potência, mas, ao mesmo tempo, precisamos melhorar o desempenho aerodinâmico do carro, porque também precisamos ser mais rápidos nas curvas.”
“O que estamos vendo é que, cada vez que melhoramos a eficiência da unidade de potência, de alguma forma tudo funciona melhor, inclusive nas curvas."
Newey EXPÕE Honda NA MORAL! Leclerc 'sem fé' na Ferrari. JÁ HAMILTON... RBR SINCERONA, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: O que explica desempenho assustador de Russell e Mercedes na Austrália?
F1: Wolff revela vantagem da Mercedes em relação aos pneus
Mercedes na frente, Audi surpreendendo e mais: analisando as simulações de corrida da F1 na Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Wolff alfineta Aston Martin sobre decisão de deixar de usar motores Mercedes
F1 - Leclerc alerta: "Mercedes está um passo à frente" e não está mais escondendo o jogo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários