Análise
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Stella explica diferenças entre Mercedes e McLaren, mesmo com motores iguais

Chefe da McLaren analisa pontos divergentes das duas equipes em termos de software, aderência em curvas e downforce

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:

A pergunta é simples na atual Fórmula 1: se a superioridade da Mercedes na classificação em Melbourne se deve principalmente à sua unidade de potência, por que os dois McLaren estão na terceira fila, atrás de um Red Bull e um Mercedes?

Leia também:

Lando Norris e Oscar Piastri têm o mesmo motor usado por George Russell (como exige o regulamento, que não permite a homologação de duas especificações diferentes de unidade de potência), mas gerenciá-lo e otimizá-lo por meio de software é uma tarefa que cada equipe realiza de forma independente.

É uma oportunidade que o regulamento concede a todas as equipes, mas, especialmente na fase inicial de um ciclo técnico, é inegável que a equipe que desenvolveu a unidade de potência tenha um entendimento mais profundo do projeto, o que beneficia seu uso mais eficiente.

Na classificação em Albert Park, Piastri ficou 0s239 segundos atrás de Russell no primeiro setor, 0s371 no segundo e 0s252 no terceiro. Os gráficos de telemetria confirmam a vantagem de Russell em todas as retas, principalmente na segunda parte delas. Alguns também especularam sobre uma melhor escolha das relações de transmissão, mas Andrea Stella descreveu a análise com mais detalhes.

“Como podem imaginar, este foi um dos pontos principais da nossa análise pós-classificação. Precisamos entender como usar melhor essas unidades de potência, porque, como podemos ver, isso adiciona muito tempo de volta. De certa forma, devo dizer, isso é uma boa notícia, porque ficou claro que há muita margem de melhora disponível se o sistema de controle e a programação forem usados ​​corretamente. Portanto, há muito tempo de volta disponível.”

Stella enfatizou que esta ainda era a primeira sessão de classificação com esses motores.

"Foi um passo importante para entendermos a situação: finalmente todos corremos nas mesmas condições, e isso nos permitiu compreender diversos aspectos. Desse ponto de vista, ser uma equipe cliente certamente não te coloca em uma posição vantajosa, mas isso não tem nada a ver com o hardware, e sim com a melhor maneira de explorá-lo.”

“Estamos entrando em uma nova era na F1, na qual muitos fatores se tornam essenciais, como usar a energia na reta anterior para maximizar seu uso na reta seguinte, e existem vários desses fatores. Estamos diante de uma nova linguagem e também de uma nova maneira de pensar."

A declaração de Stella é clara para todos. Russell ficou apenas em 15º na medição de velocidade na linha de chegada, mas na reta após a curva 2, sua velocidade foi, de longe, a mais rápida.

"Precisamos aprender algumas coisas sobre a unidade de potência", admitiu Stella. "Mas também é verdade que a Mercedes não é rápida apenas nas retas. Há algumas curvas em que podemos competir com eles, mas em outras eles são mais rápidos. Então, acho que a Mercedes está fazendo um trabalho melhor atualmente, não só em termos de aproveitamento da unidade de potência, mas também em termos de aderência geral nas curvas."

"Imagino que isso tenha a ver especificamente com o nível de downforce", comentou o chefe da equipe. "Então, para a McLaren, existem dois objetivos claros. Um é trabalhar em conjunto com nossos parceiros da HPP para obter mais desempenho da unidade de potência, mas, ao mesmo tempo, precisamos melhorar o desempenho aerodinâmico do carro, porque também precisamos ser mais rápidos nas curvas.”

“O que estamos vendo é que, cada vez que melhoramos a eficiência da unidade de potência, de alguma forma tudo funciona melhor, inclusive nas curvas."

Newey EXPÕE Honda NA MORAL! Leclerc 'sem fé' na Ferrari. JÁ HAMILTON... RBR SINCERONA, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

