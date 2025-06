Em um dos grids mais apertados da história da Fórmula 1 e no circuito mais curto em tempo de volta, era de se esperar que a batalha pela pole para o GP da Áustria fosse decidida por centésimos, não por décimos. Mesmo que a McLaren tenha aparecido como a clara favorita antes do evento, a diferença de 0,531s de Lando Norris para o segundo colocado, Charles Leclerc, ainda foi um grande choque.

E, embora haja a ressalva óbvia de que Max Verstappen - assim como a outra McLaren de Oscar Piastri - não pôde completar a última tentativa no Q3 devido às bandeiras amarelas, o holandês disse que a aderência era tão ruim que ele não teria chegado muito perto em termos de tempo de volta.

Três fatores criados pela própria McLaren

Como sempre, não há uma explicação única para uma combinação complexa de eventos, mas há várias coisas que a McLaren acertou na Áustria para colocá-la em uma posição tão elevada.

"Há algumas curvas aqui em que pudemos ver, pelas sobreposições de GPS, que nosso carro foi capaz de manter uma quantidade significativa de velocidade e acho que isso tem a ver com a otimização do nosso carro do ponto de vista do desenvolvimento", explicou o chefe da equipe, Andrea Stella.

Analisando esses dados de GPS, Verstappen obteve velocidades máximas ligeiramente mais altas nas duas primeiras retas do Red Bull Ring, mas Norris realmente abriu uma diferença significativa nas curvas mais rápidas e longas na segunda metade da volta, ganhando mais de meio segundo da Curva 6 à Curva 10. A diferença para Leclerc aumentou na mesma parte da pista.

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Stella também prestou homenagem à "resiliência" de Norris, duas semanas depois da colisão com a traseira de Piastri em Montreal, já que o britânico respondeu com uma vantagem sobre o líder do campeonato Piastri durante todo o fim de semana.

"Definitivamente, Lando é um pouco especialista na Áustria", disse ele. "Vimos que Lando é muito resistente. Portanto, mesmo que tenhamos tido alguns pequenos problemas, sempre nos recuperamos mais fortes e ainda mais convincentes. Portanto, o mérito é do trabalho que Lando fez do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. E isso é típico de todos os campeões, eles nunca ficam no mesmo lugar".

O trabalho que Norris e a equipe realizaram para que ele se sentisse melhor com o carro, o que levou a uma opção de suspensão dianteira revisada que ele testou no Canadá e também usou na Áustria, parece estar dando resultados. Mas Stella também enfatizou as atualizações da McLaren na Áustria, que incluem melhorias aerodinâmicas na suspensão dianteira e nos quatro cantos do carro.

"Fizemos algumas melhorias na suspensão dianteira do ponto de vista aerodinâmico, que faziam parte de uma atualização do sistema dianteiro: asa dianteira, freio dianteiro, suspensão dianteira", explicou. "Também foram feitas algumas modificações no chassi, o que nos permitiu oferecer mais eficiência aerodinâmica, ou seja, mais aderência para um determinado nível de resistência".

"Quero elogiar o trabalho do grupo de aerodinâmica, que conseguiu finalizar as geometrias que parecem ter elevado o desempenho do carro e, de modo geral, todos os homens e mulheres da McLaren que trabalharam duro para fazer essas atualizações na pista", agradeceu Stella.

A McLaren tem mais alguns refinamentos em andamento para as corridas seguintes, enquanto a equipe de desenvolvimento está mudando o foco para 2026.

Red Bull sem respostas para a intrigante perda de desempenho

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Mas, em um esporte relativo, a McLaren só pode parecer tão impressionante quanto os concorrentes permitirem. O novo assoalho da Ferrari pareceu dar um passo - mas não mágico -, enquanto a Mercedes não conseguiu manter a forma canadense e caiu para o nível que temia em um circuito mais quente e abrasivo, com curvas mais longas, já que George Russell e Kimi Antonelli se classificaram em quinto e nono, respectivamente.

O que é mais difícil de explicar é por que a Red Bull sofreu tanto nos treinos classificatórios e depois a equipe também não parecia entender completamente o motivo. Na sexta-feira, Helmut Marko calculou que o RB21 ficaria cerca de três décimos atrás, mas como o vento mudou de direção e o circuito ficou mais quente na classificação, tanto Verstappen quanto Yuki Tsunoda relataram não ter aderência em nenhuma curva. O chefe da equipe, Christian Horner, suspeitou que o aumento da temperatura tirou o carro da janela de operação ideal.

A Mercedes e a Red Bull estão parecendo dar à McLaren um caminho fácil para a vitória na corrida de domingo, com duas paradas, embora Stella ainda esteja cauteloso com a Ferrari e se recuse a descartar Verstappen.

"Parece que a Mercedes está lutando um pouco mais, mas sabemos que a Ferrari é sempre boa quando há necessidade de paradas longas e, quando há incerteza entre uma e duas paradas, eles podem ser capazes de fazer uma parada única", disse o italiano sobre a antiga equipe.

"Vamos ver, no momento não sabemos exatamente qual será a estratégia. E eu certamente não descartaria Verstappen também".

