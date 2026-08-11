F1: Stella nega "vantagem especial" da McLaren apesar de vitória na Hungria

O início da temporada de 2027 da Fórmula 1 para a McLaren não foi fácil. Até o momento, a equipe não conseguiu mostrar o desempenho que teve como campeã de construtores dos últimos dois anos. No GP da Hungria, a situação pareceu ter sido revertida, no entanto, Andrea Stella está reticente em afirmar uma melhora no time.

O MCL40 foi equipado com uma importante atualização que permitiu Lando Norris entrar nas férias de meio de ano como o último vencedor de uma corrida, porém, o chefe da McLaren acredita que o aumento no desempenho não foi uma exclusividade da equipe

"Devo dizer que, pelo que tenho visto este ano, as equipes de ponta, de modo geral, tiveram sucesso na implementação das novas atualizações".

"Acho que a razão para isso é que as regras ainda não estão totalmente maduras e as oportunidades que podem ser aproveitadas no desenvolvimento dos carros estão, de certa forma, facilmente acessíveis".

"Portanto, não acho que a McLaren tenha uma vantagem especial no sentido de que 'tudo o que introduzimos dá certo'".

É importante mencionar que a Mercedes, Ferrari e Red Bull também equiparam seus carros com grandes atualizações que mudaram o rumo do campeonato - inclusive com o time de Maranello se aproveitando do ADUO para trazer um motor atualizado.

Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No momento, todos estão fazendo um bom trabalho ao apresentar atualizações bem-sucedidas", disse ele.

Chegando à metade da temporada, Stella disse que a disputa pelo título será influenciada em grande parte por quais equipes terão recursos e dinheiro para desenvolver mais atualizações na segunda metade.

"Mais do que tudo, o que será decisivo é quantas atualizações as equipes de ponta conseguirão apresentar até agora e no restante da temporada, pois ainda estamos na metade da temporada".

"Ainda é muito cedo para dizer se isso é um ponto de virada para a McLaren. Estamos apenas analisando os fatos".

"O fato é que as atualizações que introduzimos tiveram o desempenho que esperávamos", afirmou.

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