A McLaren teve que contentar em ficar com a terceira fila no grid para o GP da China de Fórmula 1 com Oscar Piastri em quinto lugar, à frente de Lando Norris, ambos a cerca de meio segundo do pole position, Kimi Antonelli, da Mercedes.

Apesar dos sinais de melhora em relação a Melbourne, onde a equipe não conseguiu maximizar seu desempenho no quali e ainda estava aprendendo a lidar da melhor maneira com o novo e complexo motor da Mercedes, a sessão na China revelou pontos fortes e fracos em comparação com a equipe de fábrica e a Ferrari, a segunda equipe mais rápida em 2026.

Os dados do GPS mostram que Piastri e Norris perderam tempo para os pilotos da Mercedes e, em menor grau, para a Scuderia, no conhecido complexo de curvas iniciais de Xangai. Outras curvas de média a alta aderência, como a sequência rápida entre a 7 e 8 e a última curva à esquerda, a 16, indicam uma desvantagem em relação aos adversários, já que o britânico perdeu mais tempo do que o australiano nas voltas finais.

A McLaren parece ser a mais forte em tração e aceleração ao sair das curvas lentas, mas fica atrás das 'Flechas de Prata' na reta longa. Embora utilize o mesmo motor da Mercedes, ela ainda mantém uma pequena vantagem sobre o time italiano, embora a diferença seja muito menor em comparação com a equipe de fábrica.

Andrea Stella acredita que parte dessa diferença se deve ao avanço da Mercedes na gestão da distribuição de potência, mas os dados também mostram que a McLaren carece de downforce e eficiência.

Stella disse: “50% da diferença em relação à Mercedes estava ligada ao aproveitamento do motor na Austrália e os outros 50% à aderência nas curvas. Acho que reduzimos um pouco no que diz respeito ao motor, mas, no que se refere às curvas, a diferença é praticamente a mesma que vimos na Austrália".

"Isso está relacionado à falta de downforce suficiente. É claro que há aderência gerada pelos pneus quando usados corretamente, mas agora todos nós entendemos como usar os pneus na classificação, então é uma boa referência para ver a diferença em termos de downforce.”

Stella acrescentou para esclarecer qualquer mal-entendido sobre o descontentamento da McLaren com a diferença no uso do motor: “Nunca usei nenhuma palavra como ‘descontentamento’, nem mesmo indiretamente. É um motor muito complexo e quando você é uma equipe cliente, precisa aprender, o que é natural."

"Quando o produto que você recebe é relativamente simples, a diferença não é grande, mas este motor é extremamente complexo devido a essas sensibilidades únicas; por isso, é preciso testar o desempenho na pista e aprender. E, claro, a diferença nesse aspecto é natural, pois a equipe fabricante opera como uma entidade única, sem proteção de dados.”

Stella observou que ainda há mais a ser explorado no motor da Mercedes, o que é positivo, pois esses ganhos de desempenho estão disponíveis no pacote atual, enquanto a diferença aerodinâmica exigirá vários desenvolvimentos em maio e nos meses seguintes.

Ele disse: “Estamos em uma posição melhor do que estávamos na Austrália, e acredito que agora somos capazes de extrair mais desempenho do motor. Parece que há mais a ser explorado, e isso é positivo porque podemos melhorar os tempos de volta, e mais novidades estão por vir nas próximas corridas.”

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