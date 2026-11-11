F1: STF condena Prefeitura de São Paulo a abrir contrato do GP de Interlagos

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Decisão transitou em julgado e não cabem mais recursos; Governo paulistano alegou que a quebra de sigilo pode violar cláusulas de confidencialidade

Redação Motorsport.com
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The flags of the the city and state of Sao Paulo and Brazil wave trackside

The flags of the the city and state of Sao Paulo and Brazil wave trackside

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Prefeitura Municipal de São Paulo foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a revelar o contrato firmado em 2021 com a Fórmula 1 para a realização da etapa de Interlagos até 2025 — posteriormente renovado até 2030 e, recentemente, estendido até 2035.

O editor recomenda:

O portal ge.globo revelou que a sentença do STF foi transitada em julgado no dia 14 de outubro, ou seja, não cabem mais recursos para o governo municipal paulistano.

A revelação do contrato da Prefeitura de São Paulo envolve a Lei de Acesso à Informação (LAI) pedida pelo cidadão Igor Rabelo Melo. 

O Governo tentou impedir a divulgação de tais dados, alegando que isso poderia infringir cláusulas de confidencialidade com os promotores da F1 e, com isso, causar rescisão de contratos, o cancelamento de corridas em Interlagos e um possível prejuízo econômico para a capital paulista. 

Tal argumento foi recusado em todas as instâncias, com o ministro do Supremo Tribunal, Flavio Dino, argumentando que "a Administração não pode, por meio de ajuste contratual, afastar deveres que lhe são impostos diretamente pela Constituição", definidos pela LAI.

O Governo Municipal renovou, no final de semana em Interlagos, o contrato do GP de São Paulo com a Fórmula 1 até 2035.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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