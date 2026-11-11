F1: STF condena Prefeitura de São Paulo a abrir contrato do GP de Interlagos
Decisão transitou em julgado e não cabem mais recursos; Governo paulistano alegou que a quebra de sigilo pode violar cláusulas de confidencialidade
The flags of the the city and state of Sao Paulo and Brazil wave trackside
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
A Prefeitura Municipal de São Paulo foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a revelar o contrato firmado em 2021 com a Fórmula 1 para a realização da etapa de Interlagos até 2025 — posteriormente renovado até 2030 e, recentemente, estendido até 2035.
O portal ge.globo revelou que a sentença do STF foi transitada em julgado no dia 14 de outubro, ou seja, não cabem mais recursos para o governo municipal paulistano.
A revelação do contrato da Prefeitura de São Paulo envolve a Lei de Acesso à Informação (LAI) pedida pelo cidadão Igor Rabelo Melo.
O Governo tentou impedir a divulgação de tais dados, alegando que isso poderia infringir cláusulas de confidencialidade com os promotores da F1 e, com isso, causar rescisão de contratos, o cancelamento de corridas em Interlagos e um possível prejuízo econômico para a capital paulista.
Tal argumento foi recusado em todas as instâncias, com o ministro do Supremo Tribunal, Flavio Dino, argumentando que "a Administração não pode, por meio de ajuste contratual, afastar deveres que lhe são impostos diretamente pela Constituição", definidos pela LAI.
O Governo Municipal renovou, no final de semana em Interlagos, o contrato do GP de São Paulo com a Fórmula 1 até 2035.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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