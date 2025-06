Lance Stroll respondeu duramente as alegações de que ele deveria ser substituído na Aston Martin depois de não marcar pontos desde a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1.

Stroll teve um início de temporada relativamente forte, conquistando oito pontos durante a corrida de abertura na Austrália e dois pontos no GP da China. No entanto, ele não conseguiu marcar pontos em nenhuma etapa desde então. O piloto canadense também não participou do GP da Espanha devido ao reaparecimento da lesão no pulso.

Timo Glock ex-piloto de F1, afirmou na Sky Alemão durante o fim de semana do GP do Canadá que a equipe baseada em Silverstone deveria demitir o piloto de 26 anos.

"Do ponto de vista esportivo, ele definitivamente não está onde precisa estar depois de seu longo tempo na Fórmula 1", argumentou Glock. "Ele teve derrotas relativamente claras e também não foi capaz de convencer com consistência este ano.

"Sempre há um fim de semana em que ele parece estar alcançando Fernando Alonso. Mas, ao longo de um ano inteiro, ele simplesmente está muito atrás [e] é muito inconsistente. Então, ele comete os erros correspondentes. Na situação atual, você teria que se reposicionar para ter sucesso."

Stroll respondeu às alegações, em coletiva ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação na Áustria: "Acho que a F1 é um negócio com opiniões muito limitadas e, se você tem duas boas corridas, você é o melhor piloto do mundo. E se você tiver duas corridas ruins, você não é bom o suficiente e não deveria estar mais aqui, e você é um merda. Então, acho que esse é o negócio".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"É assim que sempre foi. É assim que sempre será. Acho que quando você tem um dia ruim, você não gosta de ter um dia ruim. Quando você tem um bom dia, você gosta de ter um bom dia. Então, acho que é assim que as coisas são, sabe?".

Stroll revelou uma abordagem bastante descontraída em relação a isso, explicando que ele mantém seu círculo pequeno e se concentra apenas no que está fazendo e pode controlar.

"Acho que as coisas são como são. Quero dizer, não, eu gosto de me concentrar apenas no que estou fazendo e nas pessoas ao meu redor, meu engenheiro, minha equipe, que sabem o que está acontecendo e conhecem as razões por trás do que aconteceu em cada fim de semana, e como poderia ter sido melhor, por que foi um pouco pior ou o que quer que seja. Gosto de manter esse círculo pequeno e concentrar minha energia nisso".

