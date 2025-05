O incidente entre Lance Stroll e Charles Leclerc no primeiro treino livre para o GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado na manhã desta sexta-feira nas ruas do Principado, rendeu uma punição de uma posição no grid de largada da prova deste domingo para o piloto da Aston Martin.

Ainda nos primeiros minutos do TL1 em Mônaco, Leclerc vinha para fazer a curva do hairpin quando Stroll, que estava logo à frente, entrou com tudo na trajetória do monegasco, levando a uma colisão entre a traseira da Aston e a dianteira da Ferrari.

Leclerc precisou voltar aos boxes para trocar a asa dianteira e, mesmo com o choque, liderou a sessão. Já Stroll não conseguiu retornar à pista, com a Aston trabalhando em seu carro.

Os dois pilotos foram convocados pelos comissários após o fim da sessão e, pouco depois, foi divulgada a punição ao canadense.

"Os comissários ouviram os pilotos, representantes das equipes e revisaram a telemetria, determinando que Stroll atravessou o caminho de Leclerc na curva 6, causando uma colisão. Leclerc sofreu danos como resultado do impacto", diz o documento.

"Stroll afirmou que, apesar de a equipe tê-lo avisado da chegada de Leclerc, ele não ouviu a mensagem pelo rádio, levando ao incidente. Consideramos que Stroll é totalmente culpado pela colisão. Leclerc não estava em condições de evitar a colisão. Nestas circunstâncias, estamos impondo uma punição de uma posição no grid de largada para a corrida e 1 ponto na super licença".

