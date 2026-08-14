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F1: Stroll esbanja Aston Martin ultrarrara avaliada em R$ 20 milhões

Piloto está aproveitando as férias da categoria em Mônaco

Lydia Mee
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, piloto da Aston Martin na Fórmula 1, foi visto pelas ruas de Mônaco a bordo de um speedster Aston Martin DBR22 extremamente raro, avaliado em cerca de R$20 milhões.

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O canadense foi visto ao volante do V12 com 'cockpit' aberto durante as férias da F1. Lançado em 2022 para comemorar uma década da divisão de produtos personalizados 'Q by Aston Martin', o DBR22 se inspira no DBR1 da marca britânica, que venceu as 24 Horas de Le Mans de 1959.

Equipado com um motor V12 biturbo de 5,2 litros que desenvolve 705 cavalos, o speedster de produção limitada acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 3,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 319 km/h.

Apenas 22 exemplares do speedster DBR22 foram fabricados. O veículo tinha originalmente um preço de aproximadamente 1,5 milhão de libras, sem contar as opções personalizadas, e seu valor atual é estimado entre 2,5 milhões e 3 milhões de libras (R$ 17,68 milhões a R$ 21,22 milhões).

De acordo com a VIP Fortunes, o DBR22 se junta a vários outros carros impressionantes na coleção do jovem de 27 anos, incluindo um Aston Martin Vantage, um Mercedes-AMG GT R, uma Ferrari California e um Lamborghini Huracán.

 

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